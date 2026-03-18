"Para las Jefas": así puedes recibir 15 mil pesos si eres madre soltera en la alcaldía Miguel Hidalgo

Así podrías recibir 15 mil pesos como madres soltera de la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: CUARTOSCURO

El registro para acceder al programa “Para las Jefas”, que otorga 15 mil pesos a madres solteras y mujeres que son el principal sostén económico de sus familias en la alcaldía Miguel Hidalgo, estará disponible durante estos días de marzo de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la página oficial de la alcaldía, la convocatoria abrirá del 17 al 20 de marzo de 2026, de manera virtual, y también contará con una modalidad presencial limitada a dos días.

Según datos, el trámite en línea podrá realizarse desde las 00:00 horas del 17 de marzo hasta las 23:59 del 20 de marzo, directamente en el portal habilitado por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las interesadas deberán ingresar a la página oficial de programas de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde será obligatorio descargar, llenar y firmar el formato de solicitud antes de iniciar el proceso digital.

¿Dónde hacer el trámite presencial?

El registro presencial para el apoyo dirigido a mujeres, que consiste en un monto de 15 mil pesos, estará disponible únicamente durante los días 19 y 20 de marzo. El trámite podrá realizarse entre las 10:00 y las 14:00 horas en las siguientes sedes en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México:

Faro del Saber “Carmen Serdán” (calle Sur 128 número 53, colonia América, C.P. 11820)

Deportivo “Plan Sexenal” (Plan de Guadalupe, colonia Nextitla, C.P. 11420)

Deportivo “José María Morelos y Pavón” (Lago Trasimeno s/n, colonia Pensil Norte, C.P. 11430)

Las interesadas tendrán que presentarse en el horario establecido durante las fechas indicadas, ya que no habrá prórroga ni registro en línea para acceder a este apoyo económico.

El programa tiene como fin apoyar a mujeres jefas de familia residentes en Miguel Hidalgo, con uno o más dependientes económicos, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades han señalado que la selección de beneficiarias estará sujeta a un estudio socioeconómico aplicado en el domicilio de cada solicitante.

Los resultados se darán a conocer posteriormente y el apoyo se entregará en tres pagos de 5 mil pesos cada uno.

Requisitos para acceder al apoyo “Para las Jefas”

Ser jefa de familia (madre soltera o principal aportadora económica) y residir en la alcaldía Miguel Hidalgo

(madre soltera o principal aportadora económica) y residir en la alcaldía Solicitud de ingreso al programa social “Para las Jefas”

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Miguel Hidalgo; en caso de extranjeras, presentar Tarjeta de Residente Permanente

(INE) con domicilio en Miguel Hidalgo; en caso de extranjeras, presentar CURP (Clave única de Registro de Población)

(Clave única de Registro de Población) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (puede ser recibo telefónico, agua, predial, gas, luz u otro servicio domiciliario)

no mayor a tres meses (puede ser recibo telefónico, agua, predial, gas, luz u otro servicio domiciliario) Acta de nacimiento de la hija o hijo menor de edad

de la hija o hijo menor de edad Aceptar la aplicación de un estudio socioeconómico en el domicilio

(Foto: Cuartoscuro)

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que el proceso es gratuito y que ningún gestor externo está autorizado para solicitar dinero o intermediación.

El apoyo está dirigido exclusivamente a residentes de la demarcación con comprobante de domicilio actualizado. El número final de beneficiarias será determinado por la disponibilidad presupuestal y la evaluación de las solicitudes.

El programa busca fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación vulnerable, priorizando a quienes tengan hijos menores de edad y dependan económicamente de su ingreso.

Las interesadas pueden consultar más detalles y realizar el registro en línea a través del sitio web oficial