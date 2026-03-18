México

Dan 20 años de prisión al influencer “Fer Italia” por abusar de una menor de edad

La víctima fue una adolescente de 16 años, quien denunció haber sido agredida en Huixquilucan

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El influencer fue detenido en
El influencer fue detenido en agosto de 2024 en Huixquilucan (FGJEM)

Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso en contra de una menor de edad.

La condena en contra del hombre fue dada a conocer el 18 de marzo, días después de que fue hallado culpable de violación en agravio de una adolescente de 16 años.

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