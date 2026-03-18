Dan 20 años de prisión al influencer “Fer Italia” por abusar de una menor de edad

Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso en contra de una menor de edad.
La condena en contra del hombre fue dada a conocer el 18 de marzo, días después de que fue hallado culpable de violación en agravio de una adolescente de 16 años.
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