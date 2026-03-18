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Caso Axe Ceremonia: acusan al menos 15 amparos que frenan el proceso y que aún no hay sanciones

Durante una conferencia de prensa fue compartida una propuesta legislativa denominada “Ley Miguel”

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Miguel Hernández falleció en el
Miguel Hernández falleció en el festival Axe Ceremonia el pasado 5 de abril (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Representantes legales de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández señalan que empresas que estarían implicadas en el caso del accidente en el festival Axe Ceremonia de abril de 2025 han optado por estrategias legales que apuntan a frenar el proceso.

Los abogados estuvieron en una conferencia de prensa el 17 de marzo, en la que destacaron que hasta el momento, a más de un año de la muerte de los periodistas, el proceso penal no ha iniciado de manera formal y aún no hay responsables que hayan sido sancionados.

Hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a imputado a tres empresas relacionadas con el festival:

  • Operadora Eclectic administradora del Parque Bicentenario
  • La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival
  • O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación.

Una empresa frena la audiencia inicial

De igual manera, el comunicado de prensa de la conferencia destaca que una de las empresas ha generado diversos juicios de amparo, lo que ha derivado en que no sea iniciado el proceso.

Los fotoperiodistas acudieron a cubrir
Los fotoperiodistas acudieron a cubrir el evento (Especial)

“Operadora Eclectic ha emprendido una estrategia para impedir la celebración de la audiencia inicial, ha tramitado un aproximado de 15 juicios de amparo. De esos amparos, 13 han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial, para evitar que el caso sea presentado ante un juez”, se puede leer.

Al no tener audiencia no es posible que las autoridades judiciales analicen las imputaciones y por lo tanto haya avances. Cabe recordar que hay ocho personas imputadas, siete de las cuales están relacionadas con lasa empresas mencionadas, mientras que la octava es María del Pilar “N”, la encargada de Protección Civil del festival de música.

Asimismo, destacan que hay coincidencias entre los documentos de la familia Giles, Fabián Alejandro y Gerardo Guzmán Jiménez, así como de la defensa de Operadora Eclectic.

Memorial por la muerte de
Memorial por la muerte de los periodistas (Facebook - No me quiero morir en polakas 2.0/Gin Irwin)

Se trata de recursos promovidos con argumentos similares con los que se pide la Fiscalía capitalina la no imputación de Operadora Eclectic. De igual manera, fueron presentados escritos y amparos en fechas muy similares.

Ven posible conflicto de interés

El documento también recoge el papel de Gerardo Guzmán Jiménez, asesor jurídico de la familia Giles, quien ha pedido a la Fiscalía de la CDMX que no se impute a la empresa Operadora Eclectic.

Este silencio institucional incrementa la preocupación de que pudiera estarse protegiendo desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua a una de las empresas formalmente imputadas en el caso, lo que refuerza la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y una respuesta inmediata ante posibles conflictos de interés

Van por “Ley Miguel”

Finalmente, hay una iniciativa legislativa denominada “Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico” con la que se pretende garantizar la seguridad y cobertura mediática de los profesionales de la comunicación y con ello puedan ejercer de manera digna su trabajo.

Además de que propone protocolos de seguridad en los que sean contempladas evaluaciones de riesgos, rutas de evacuación, zonas seguras y coordinación con elementos de Protección Civil. De igual manera, plantea un despliegue de responsabilidades claras para organizadores y empresas en el tema de las condiciones de trabajo de los periodistas.

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