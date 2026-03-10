UNAM otorga título póstumo a Berenice Giles, fotógrafa que murió en el festival Axe Ceremonia

La UNAM entregó a los padres de Berenice Giles su título póstumo como licenciada en Comunicación y Periodismo (IG/ @justicia_paraberegiles)

La Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el título póstumo en Licenciatura en Comunicación y Periodismo a los padres de Berenice Giles, fotoperiodista fallecida en el festival AXE Ceremonia en 2025.

En una ceremonia protocolaria que buscó darle reconocimiento y memoria a la joven estudiante, sus padres subieron al estrado para recibir el documento oficial que acredita a su hija como licenciada.

La entrega del documento profesional tuvo lugar el 9 de marzo de 2026 en una ceremonia íntima, encabezada por la directora Araceli Romo Carrera. Asistieron integrantes de la comunidad universitaria y familiares, quienes recordaron la dedicación y responsabilidad de la joven en su formación y ejercicio periodístico.

Alumnos de la FES Aragón realizaron un mural en memoria de sus compañeros que fallecieron durante el festival Axe Ceremonia en 2025 (Infobae México)

Raúl Giles, padre de Berenice, afirmó que el título representa la culminación de uno de los grandes sueños de su hija, aunque lamentó que este logro tuviera que alcanzarse en ausencia de la joven.

La UNAM destacó la importancia de preservar la memoria de estudiantes que fallecen en circunstancias trágicas, subrayando el compromiso institucional con su legado.

Trayectoria de Berenice Giles y circunstancias de su muerte

Berenice Giles, de 28 años, estudiaba en la FES Aragón y cursaba un diplomado en creatividad e innovación en negocios tecnológicos digitales. Se encontraba cubriendo el festival AXE Ceremonia como fotoperiodista cuando una estructura metálica del montaje decorativo se desplomó de manera repentina.

Padres de Berenice Gil recibieron el título póstumo de su hija en licenciatura en Comunicación y Periodismo (IG/ @justicia_paraberegiles)

El accidente, ocurrido el 5 de abril de 2025, provocó la muerte de Giles y de otro fotógrafo, Miguel Ángel Rojas. Este hecho evidenció los riesgos a los que se enfrentan los comunicadores en coberturas de eventos multitudinarios y generó cuestionamientos sobre la seguridad en dichos espacios.

La muerte de los dos jóvenes fotoperiodistas provocó una serie de movilizaciones entre la comunidad estudiantil, así como del gremio periodístico.

Investigación y acciones legales contra Ocesa por la muerte de 2 personas en el Axe Ceremonia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la investigación por la muerte de los dos fotógrafos sigue en curso, aunque los familiares han señalado la lentitud del proceso. A pesar de casi un año transcurrido desde el suceso, el avance ha sido limitado.

Las empresas Seguridad Privada Lobo y Ocesa, responsables de la seguridad en el festival, interpusieron recursos legales tras la tragedia. En febrero de 2026, una jueza federal negó un amparo a la empresa de seguridad que buscaba retirar su calidad de imputada, por lo que la responsabilidad penal continúa vigente.

La UNAM enfatizó la relevancia de atender la seguridad en espectáculos de gran escala y la necesidad de que organizadores y empresas asuman sus responsabilidades de manera efectiva.

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2025.- Decenas de personas se manifiestan frente a la entrada principal del Parque Bicentenario para exigir justicia e investigación adecuada tras el colapso de una grúa en el Festival AXE ceremonia en el cual dejo un saldo de dos personas muertas Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de conciertos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Iniciativa para fortalecer la defensa legal del gremio periodístico

En la ceremonia de entrega, la familia Giles Rivera presentó la “Iniciativa Berenice Giles Rivera”, un proyecto enfocado en combatir la orfandad legal del gremio periodístico en México. Blanca Lilia Rivera Orozco remarcó que los comunicadores requieren protección y formación en derechos ante la violencia que enfrenta el sector.

La propuesta plantea integrar asignaturas de legislación en los planes de estudio de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. También promueve la colaboración entre estudiantes de Derecho y Comunicación, además de la creación de un espacio en la UNAM para que futuros abogados realicen su servicio social apoyando a la comunidad periodística con asesoría legal presencial y virtual.

La iniciativa incluye la organización de diplomados y cursos de extensión académica sobre temas jurídicos para periodistas, y plantea replicar el modelo en otras universidades del país. El objetivo es proteger a quienes ejercen el periodismo ante riesgos y falta de defensa legal durante su labor.