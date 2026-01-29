México

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

La familia de la fotoperiodista que perdió la vida en el festival Axe Ceremonia 2025, denunció irregularidades en el proceso penal

La familia de Berenice Giles, fotoperiodista fallecida durante el festival Axe Ceremonia 2025 en la Ciudad de México, denunció nuevas irregularidades en el proceso penal por la muerte de los fotógrafos Bere Giles y Miguel Ángel Rojas. De acuerdo con la representación legal de la familia, Ocesa y Seguridad Privada Lobo tramitaron amparos para frenar el acuerdo que las reconocía como imputadas por el delito de homicidio, tras el colapso de una estructura metálica en el evento.

Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles 28 de enero frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal de la colonia San Ángel, al sur de la CDMX, el abogado de la familia, Fabián Victoria, explicó que ambas empresas recurrieron a la vía judicial antes de que existiera formalmente el acuerdo del Ministerio Público.

Ocesa y Lobo vinieron a presentar, cada quien de ellas, un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados. Esos dos amparos los presentaron el día 12 de enero, el acuerdo que le dio la calidad de imputadas a Lobo y a Ocesa es de fecha 14 de enero de 2025. Esto quiere decir que 2 días antes de que existiera ese acuerdo, Ocesa y Lobo ya se habían venido a amparar en contra de ese acuerdo que les cambiaba la calidad a imputadas y que todavía no existía”, detalló ante los medios.

CIUDAD DE MÉXICO, 27ENERO2026.- Los padres de Berenice Giles fotógrafa víctima mortal de accidente en el concierto de Axe Ceremonia se manifiestan en los juzgados civiles. Hace unos días la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., fueron imputadas por su presunta participación en el delito de homicidio. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El representante legal señaló a Ocesa y Seguridad Privada Lobo de intentar confundir a la opinión pública respecto a su situación jurídica. “Mañosamente y con un juego de palabras, Ocesa y Seguridad Privada Lobo han estado intentando confundir a la gente y diciéndoles que hasta el día de hoy ellas no tienen la calidad de imputadas. Estas dos empresas son un costal de mañas y mentiras. Tampoco debemos olvidar que negaron haber sido organizadoras del festival Axe Ceremonia 2025 y que ya hubo múltiples empresas de marcas patrocinadoras de las que se desprende que Ocesa fue organizadora, promotora y ejecutora de ese festival”, afirmó el abogado.

Victoria sostuvo que la propia autoridad ministerial ya les permitió acceso a la carpeta de investigación, lo que solo corresponde a quienes tienen la calidad de imputados. “Tan son imputados que la propia ministerio público ya les permitió el acceso a la carpeta de investigación para que ellos puedan ejercer su derecho a una defensa técnica. Un derecho que le asiste exclusivamente a los imputados, si Ocesa y Lobo no fueran hoy imputadas, no tendrían este derecho. Este no es un derecho de los testigos”, puntualizó el representante legal.

Los dos fotoperiodistas fallecieron mientras cubrían el festival realizado en el Parque Bicentenario. (Especial)

El abogado también subrayó que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen la figura de investigado, solo la de imputado.

El pasado 23 de enero, la familia Giles reiteró que ambas empresas están sujetas a proceso penal por homicidio, tras la notificación oficial realizada por la Fiscalía General de Justicia capitalina a través de la agente del Ministerio Público, Karina Granados Peralta.

Tragedia en el festival Axe Ceremonia 2025

El 5 de abril de 2025, el festival AXE Ceremonia se convirtió en tendencia nacional tras un accidente que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.

Una estructura metálica colapsó durante la tarde debido a intensas ráfagas de viento, impactando directamente sobre ambos reporteros gráficos, quienes fallecieron al instante. Aunque la gravedad del hecho era evidente, el evento continuó varias horas antes de ser suspendido por las autoridades.

La reacción de los organizadores desató críticas y cuestionamientos sobre la seguridad y la responsabilidad de las empresas involucradas.

