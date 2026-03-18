América vs Philadelphia Union EN VIVO: las Águilas buscarán asegurar su pase a cuartos en la CONCACAF Champions Cup

MIN 6: ¡Gooooooooooool del América! Dourado convierte de cabeza tras una descolgada azulcrema. Marcador al momento: 1-0.
MIN 5: Brian Rodríguez es derribado. Tiro libre a favor del América.
MIN 4: Philadelphia intenta, pero América repliega bien desde la zaga.
MIN 1: Tiro de esquina a favor de Philadelphia.
¡Arrancaaaaaaaaaaaaaaaaaa el partido! Las Águilas ponen el juego el balón para dar inicio a su actuación en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Los equipos saltan al terreno de juego para dar inicio a la ceremonia protocolaria previa al encuentro.
Las Águilas hacen lo propio y presentan al once inicial que saltará a la cancha en busca de amarrar el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes:
- 30 Rodolfo Cota
- 3 Israel Reyes
- 4 Sebastián Cáceres
- 7 Brian Rodríguez
- 10 Alex Zendejas
- 17 Rodrigo Dourado
- 18 Aarón Mejía
- 23 Raphael Veiga
- 26 Cristian Borja
- 28 Erick Sánchez
- 33 Patricio Salas
¿Qué dijo André Jardine sobre el partido de octavos frente al Philadelphia Union?
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¿Qué dijo el DT de Philadelphia sobre América en la previa del encuentro?
¿Este será el último partido de las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes?
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Philadelphia Union presenta su alineación para el encuentro en el Estadio Ciudad e los Deportes:
- 76 Rick
- 2 Martinez
- 4 Lukic
- 5 Sery
- 6 C. Sullivan
- 8 Bueno
- 10 Iloski
- 19 Vassilev
- 26 Harriel
- 29 Makhanya
- 37 Korzeniowski
Así llegaron las Águilas al Estadio Ciudad de los Deportes:
¿Cuál es la lesión que dejará a Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026?
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¿Por qué Luis Ángel Malagón tuvo que salir del partido de ida entre América y Philadelphia Union?
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¿A qué hora y dónde ver el partido entre América y Philadelphia Union?
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El Estadio Ciudad de los Deportes recibirá esta noche el enfrentamiento entre América y Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.
El equipo azulcrema llega a este decisivo duelo con una ventaja mínima y la sensible baja de Luis Ángel Malagón, su arquero titular, quien quedó fuera por una lesión en el tendón de Aquiles que lo apartará de las canchas durante varios meses.
A pesar de esta ausencia, América buscará el pase a los cuartos de final ante su afición y frente a un Philadelphia Union que llega con la misión de sobreponerse a su racha negativa reciente.