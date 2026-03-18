América vs Philadelphia Union EN VIVO: las Águilas buscarán asegurar su pase a cuartos en la CONCACAF Champions Cup

Las Águilas llegan con ventaja de un gol y la lesión de Luis Ángel Malagón, buscando sobreponerse y llevarse la victoria en un duelo cargado de emociones. (Jovani Pérez / Infobae México)

MIN 6: ¡Gooooooooooool del América! Dourado convierte de cabeza tras una descolgada azulcrema. Marcador al momento: 1-0.

MIN 5: Brian Rodríguez es derribado. Tiro libre a favor del América.

MIN 4: Philadelphia intenta, pero América repliega bien desde la zaga.

MIN 1: Tiro de esquina a favor de Philadelphia.

¡Arrancaaaaaaaaaaaaaaaaaa el partido! Las Águilas ponen el juego el balón para dar inicio a su actuación en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los equipos saltan al terreno de juego para dar inicio a la ceremonia protocolaria previa al encuentro.

Las Águilas hacen lo propio y presentan al once inicial que saltará a la cancha en busca de amarrar el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes:

30 Rodolfo Cota

3 Israel Reyes

4 Sebastián Cáceres

7 Brian Rodríguez

10 Alex Zendejas

17 Rodrigo Dourado

18 Aarón Mejía

23 Raphael Veiga

26 Cristian Borja

28 Erick Sánchez

33 Patricio Salas

¿Qué dijo André Jardine sobre el partido de octavos frente al Philadelphia Union?

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¿Qué dijo el DT de Philadelphia sobre América en la previa del encuentro?

¿Este será el último partido de las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes?

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Philadelphia Union presenta su alineación para el encuentro en el Estadio Ciudad e los Deportes:

76 Rick

2 Martinez

4 Lukic

5 Sery

6 C. Sullivan

8 Bueno

10 Iloski

19 Vassilev

26 Harriel

29 Makhanya

37 Korzeniowski

(X/ @PhilaUnion)

Así llegaron las Águilas al Estadio Ciudad de los Deportes:

(X/ @ClubAmerica)

¿Cuál es la lesión que dejará a Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026?

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¿Por qué Luis Ángel Malagón tuvo que salir del partido de ida entre América y Philadelphia Union?

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¿A qué hora y dónde ver el partido entre América y Philadelphia Union?

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El Estadio Ciudad de los Deportes recibirá esta noche el enfrentamiento entre América y Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

El equipo azulcrema llega a este decisivo duelo con una ventaja mínima y la sensible baja de Luis Ángel Malagón, su arquero titular, quien quedó fuera por una lesión en el tendón de Aquiles que lo apartará de las canchas durante varios meses.

A pesar de esta ausencia, América buscará el pase a los cuartos de final ante su afición y frente a un Philadelphia Union que llega con la misión de sobreponerse a su racha negativa reciente.