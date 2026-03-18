México

América vs Philadelphia Union EN VIVO: las Águilas buscarán asegurar su pase a cuartos en la CONCACAF Champions Cup

Sigue el minuto a minuto del encuentro de vuelta de octavos de final de la Concachampions en directo desde el Estadio Ciudad de los Deportes

Guardar
Las Águilas llegan con ventaja
Las Águilas llegan con ventaja de un gol y la lesión de Luis Ángel Malagón, buscando sobreponerse y llevarse la victoria en un duelo cargado de emociones. (Jovani Pérez / Infobae México)

MIN 6: ¡Gooooooooooool del América! Dourado convierte de cabeza tras una descolgada azulcrema. Marcador al momento: 1-0.

MIN 5: Brian Rodríguez es derribado. Tiro libre a favor del América.

MIN 4: Philadelphia intenta, pero América repliega bien desde la zaga.

MIN 1: Tiro de esquina a favor de Philadelphia.

¡Arrancaaaaaaaaaaaaaaaaaa el partido! Las Águilas ponen el juego el balón para dar inicio a su actuación en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los equipos saltan al terreno de juego para dar inicio a la ceremonia protocolaria previa al encuentro.

Las Águilas hacen lo propio y presentan al once inicial que saltará a la cancha en busca de amarrar el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes:

  • 30 Rodolfo Cota
  • 3 Israel Reyes
  • 4 Sebastián Cáceres
  • 7 Brian Rodríguez
  • 10 Alex Zendejas
  • 17 Rodrigo Dourado
  • 18 Aarón Mejía
  • 23 Raphael Veiga
  • 26 Cristian Borja
  • 28 Erick Sánchez
  • 33 Patricio Salas

¿Qué dijo André Jardine sobre el partido de octavos frente al Philadelphia Union?

/mexico/deportes/2026/03/10/jardine-pide-al-america-pensar-primero-en-philadelphia-y-no-en-el-inter-miami-de-messi/

¿Qué dijo el DT de Philadelphia sobre América en la previa del encuentro?

¿Este será el último partido de las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes?

/mexico/deportes/2026/03/18/america-se-despide-del-estadio-ciudad-de-los-deportes-este-sera-su-ultimo-partido-oficial-como-local/?outputType=amp-type

Philadelphia Union presenta su alineación para el encuentro en el Estadio Ciudad e los Deportes:

  • 76 Rick
  • 2 Martinez
  • 4 Lukic
  • 5 Sery
  • 6 C. Sullivan
  • 8 Bueno
  • 10 Iloski
  • 19 Vassilev
  • 26 Harriel
  • 29 Makhanya
  • 37 Korzeniowski
(X/ @PhilaUnion)
(X/ @PhilaUnion)

Así llegaron las Águilas al Estadio Ciudad de los Deportes:

(X/ @ClubAmerica)
(X/ @ClubAmerica)

¿Cuál es la lesión que dejará a Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026?

/mexico/deportes/2026/03/11/que-es-la-rotura-del-tendon-de-aquiles-la-lesion-que-podria-dejar-fuera-del-mundial-2026-a-luis-angel-malagon/

¿Por qué Luis Ángel Malagón tuvo que salir del partido de ida entre América y Philadelphia Union?

/mexico/deportes/2026/03/11/luis-malagon-sale-lesionado-en-el-america-vs-philadelphia-y-peligra-el-mundial-2026/

¿A qué hora y dónde ver el partido entre América y Philadelphia Union?

/mexico/deportes/2026/03/17/club-america-vs-philadelphia-union-en-vivo-donde-y-cuando-ver-la-vuelta-de-los-octavos-de-la-concacaf-champions-cup/

El Estadio Ciudad de los Deportes recibirá esta noche el enfrentamiento entre América y Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

El equipo azulcrema llega a este decisivo duelo con una ventaja mínima y la sensible baja de Luis Ángel Malagón, su arquero titular, quien quedó fuera por una lesión en el tendón de Aquiles que lo apartará de las canchas durante varios meses.

A pesar de esta ausencia, América buscará el pase a los cuartos de final ante su afición y frente a un Philadelphia Union que llega con la misión de sobreponerse a su racha negativa reciente.

Temas Relacionados

América vs Philadelphia Union EN VIVOAmérica vs Philadelphia UnionClub AméricaPhiladelphia UnionConcacaf Champions CupConcachampionsOctavos de FinalEstadio Ciudad de los DeportesLuis Ángel MalagónEN VIVOMinuto a Minutomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

El historial político de Rosario Robles: el amor por el PRD, la ruptura con Morena y la reconciliación con el PRI

La política, otrora detenida por presunto desvío de recursos públicos, fue regente del entonces Distrito Federal

El historial político de Rosario

Suprema Corte permite que jueces revisen dictámenes del titular de la Fiscalía General de la República

La sentencia aclara que la intervención de los juzgadores solo procede cuando la parte perjudicada pide revisar las acciones del ministerio público

Suprema Corte permite que jueces

Con túneles en la frontera: así traficaba drogas hacia EEUU “El G”, sujeto detenido en Baja California

Genaro “N” es identificado como líder de una organización criminal transnacional

Con túneles en la frontera:

Ring Royale: así reaccionó Poncho de Nigris luego que Faitelson condicionó la pelea contra Cuauhtémoc Blanco

El creador de contenido ya tiene conocimiento de las exigencias del periodista de TUDN para subirse al ring y enfrenarse al “Cuauh”

Ring Royale: así reaccionó Poncho

El trofeo de la Copa del Mundo continúa su gira y llega a Puebla, posible sede de partidos de preparación

La presencia del trofeo y los rumores sobre posibles juegos internacionales en la capital poblana generan expectativas en la afición, alentada por el gobernador Alejandro Armenta

El trofeo de la Copa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con túneles en la frontera:

Con túneles en la frontera: así traficaba drogas hacia EEUU “El G”, sujeto detenido en Baja California

Exalcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso

Acapulco: autoridades fueron agredidas a balazos durante operativo y localizan campamento clandestino

Con un rifle AK-47 y huyendo por brechas: así fue detenido un sujeto sobre la carretera Mazatlán-Tepic

Capturan al “Aurora”, integrante del CJNG, relacionado con huachicol y secuestros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Tras fallido show, Christina Aguilera

Tras fallido show, Christina Aguilera visita la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán: “Duró más que su concierto”

Ring Royale 2026: mamá de Poncho de Nigris revela posibles combates para la segunda edición

Mauricio Castillo lanza crudo comentario contra Adal Ramones tras fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Poco interés”

Los negocios que tenía Fer Italia, el “mirrey” hoy sentenciado a dos décadas de prisión

Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

DEPORTES

Ring Royale: así reaccionó Poncho

Ring Royale: así reaccionó Poncho de Nigris luego que Faitelson condicionó la pelea contra Cuauhtémoc Blanco

El trofeo de la Copa del Mundo continúa su gira y llega a Puebla, posible sede de partidos de preparación

Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Primer goleador del Estadio Azteca no recibe invitación a reinauguración

Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”