México

Abren registro para ingresar a prepa en Edomex: estos son los municipios participantes

El proceso permitirá a aspirantes elegir hasta 20 planteles en modalidad con o sin examen

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Inició el registro para alumnos
Inició el registro para alumnos que aspiran estudiar la preparatoria en el Edomex (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, abrió la convocatoria del proceso “Mi derecho, mi lugar” 2026, dirigido a estudiantes que concluyen la secundaria y buscan un espacio en la Educación Media Superior en la zona oriente y el Valle de México.

Este mecanismo se realiza en coordinación con el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior y tiene como objetivo ampliar el acceso educativo y garantizar que las y los jóvenes mexiquenses cuenten con opciones para continuar sus estudios de preparatoria.

De acuerdo con las autoridades, el registro en línea inició el 17 de marzo y concluirá el 14 de abril de 2026 y deberá hacerse a través del portal oficial del programa, www.miderechomilugar.gob.mx.

Se recomienda a los aspirantes verificar que el trámite se realice únicamente en el sitio institucional, a fin de evitar fraudes o confusiones con páginas no oficiales.

Documentos que se piden

Los aspirantes deberán generar su
Los aspirantes deberán generar su Llave MX para poder inscribirse (Gob. Edomex)

Como parte del proceso, las y los aspirantes deberán generar su Llave MX, herramienta digital de identificación que permite validar su información personal. Posteriormente, tendrán que capturar datos como la CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico, además de responder una encuesta de datos generales.

En el caso de estudiantes egresados de secundaria, será necesario subir su certificado de estudios en formato electrónico si la autoridad educativa correspondiente no ha reportado previamente su información académica.

Una de las características principales del programa “Mi derecho, mi lugar” es la flexibilidad en las opciones de ingreso.

Las y los aspirantes podrán elegir entre tres modalidades:

  • Acceso directo a planteles que no requieren examen.
  • Instituciones que sí aplican prueba de admisión, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
  • Modalidad mixta que combina ambas alternativas.

Proceso para alumnos de estos municipios

Se tendrá la posibilidad de
Se tendrá la posibilidad de registrar hasta 20 opciones educativas (Cuartoscuro)

Además, cada participante tendrá la posibilidad de registrar hasta 20 opciones educativas, lo que incrementa sus probabilidades de obtener un lugar en el nivel medio superior.

El proceso está dirigido a estudiantes que cursan o ya concluyeron la secundaria y que residen en los siguientes municipios mexiquneses:

  1. Acolman
  2. Atizapán de Zaragoza
  3. Coacalco
  4. Cuautitlán
  5. Cuautitlán Izcalli
  6. Chalco
  7. Chicoloapan
  8. Chimalhuacán
  9. Ecatepec
  10. Huixquilucan
  11. Ixtapaluca
  12. La Paz
  13. Naucalpan de Juárez
  14. Nezahualcóyotl
  15. Nicolás Romero
  16. Tecámac
  17. Tepotzotlán
  18. Texcoco
  19. Tlalnepantla
  20. Tultepec
  21. Tultitlán
  22. Valle de Chalco.

Autoridades educativas destacaron que este modelo busca no solo facilitar el acceso a la educación media superior, sino también ordenar la demanda y hacer más transparente la asignación de lugares, evitando prácticas discrecionales o intermediarios.

Asimismo, hicieron un llamado a madres, padres de familia y tutores para acompañar a las y los jóvenes durante el proceso de registro, asegurándose de que cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma.

Finalmente, la SECTI reiteró que “Mi derecho, mi lugar” forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo en el Estado de México, promoviendo la permanencia escolar y reduciendo el rezago educativo en una de las zonas con mayor demanda de servicios educativos en el país.

Para más información, las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa en el portal oficial del programa y seguir las redes institucionales del Gobierno estatal.

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