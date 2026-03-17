Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica una fotografía en la playa

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

Yolanda Andrade, quien atraviesa una etapa marcada por la esclerosis lateral amiotrófica, sorprendió este fin de semana al mostrar una imagen en sus redes sociales donde se la observa serena, sonriente y junto a su hermana Marilé durante un paseo en la playa.

La conductora regresó recientemente a la pantalla en el programa Montse & Joe, una aparición que ya se había interpretado como muestra de recuperación, pero su publicación más reciente acentuó el optimismo de quienes siguen de cerca su evolución.

Entre sus seguidores, la fotografía fue recibida como una señal positiva de ánimo y bienestar personal.

En la imagen observada en las historias de Instagram de Andrade, la conductora luce notablemente recuperada y acompañada no solo de su hermana Marilé Andrade, sino también de un joven cuya identidad no fue especificada.

Yolanda Andrade muestra una imagen optimista en la playa, a pesar del avance de la esclerosis lateral amiotrófica, junto a su hermana Marilé Andrade (IG)

El entorno soleado y la actitud relajada de la presentadora fueron rápidamente destacados por sus seguidores, quienes percibieron en su aspecto señales alentadoras en relación con su salud.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta de manera severa la vida de quienes la padecen. Según lo explicó la propia Yolanda Andrade en entrevistas anteriores, su diagnóstico llegó después de un largo periodo de incertidumbre y síntomas variables.

Esta afección compromete las neuronas motoras, esenciales para que las señales viajen desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos. Como resultado, el debilitamiento muscular evoluciona hacia la atrofia y, en fases avanzadas, puede dificultar funciones vitales como el habla, la deglución y la respiración.

}La esclerosis lateral amiotrófica afecta las neuronas motoras y causa debilidad muscular progresiva en pacientes como Yolanda Andrade (IG)

Los síntomas de la ELA y el impacto en la vida de Yolanda Andrade

Entre los síntomas que caracterizan la esclerosis lateral amiotrófica se cuentan la debilidad progresiva, problemas para articular palabras, dificultad al tragar, rigidez, espasmos involuntarios y episodios de risa o llanto incontrolables, conocidos como afección seudobulbar.

En el caso de Andrade, estas manifestaciones se han presentado de manera intermitente, alternando jornadas de mayor estabilidad con periodos de limitaciones físicas relevantes.

La publicación de la fotografía más reciente de Yolanda Andrade constituyó para muchos seguidores un motivo de celebración, pues eligieron manifestar abiertamente su satisfacción por su semblante animado y su capacidad para disfrutar de actividades recreativas pese al avance de la ELA.

La presencia de su hermana Marilé Andrade fue subrayada por varios usuarios, quienes reconocieron el papel clave de su entorno personal en el proceso de adaptación y lucha cotidiana con la enfermedad.

Los síntomas de la ELA, como problemas de habla y dificultad al tragar, han presentado variaciones en la vida diaria de Yolanda Andrade (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El regreso de Yolanda Andrade a la vida pública como señal de recuperación

El retorno de Yolanda Andrade al programa Montse & Joe junto a Montserrat Oliver marcó una etapa en la que la conductora decidió retomar gradualmente su carrera, incluso bajo el peso de los síntomas.

Dicha aparición ya había generado reacciones favorables entre el público, y su traslado reciente a escenarios recreativos reforzó esa percepción de mejoría temporal y entusiasmo por disfrutar plenamente cada etapa de su vida, aún en medio de la adversidad.