Demanda contra Nodal llegaría a su fin: cantante confirma negociación para regresar a Universal Music

Christian Nodal podría poner fin a su conflicto con Universal Music. (Anayeli Tapia/Infobae)

Christian Nodal está más cerca de poner fin a la demanda que mantiene con Universal Music desde 2021, pues el cantante sonorense ha confirmado que actualmente negocia su regreso a la disquera que lo lanzó a la fama, en un movimiento que podría cerrar uno de los conflictos legales más importantes de su carrera.

En entrevista reciente con la prensa, Christian Nodal confirmó que está por terminar su ciclo con Sony Music y que ya negocia con Universal Music subrayando que su conflicto legal le ha frenado proyectos importantes:

“Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión”, declaró.

Christian Nodal afirmó que su relación con Sony llegará a su fin próximamente. (Christian Nodal / Facebook)

El cantante lamentó que ha perdido presentaciones internacionales y colaboraciones con plataformas como Disney y Amazon por derechos de autor: “Para Universal también hice varios hits, hice buena música, música que se quedó ya, como ‘Adiós, amor’, ‘Te fallé’, ‘De los besos que te di’ y demás. Entonces, creo que hay mucho que podemos crear juntos”, agregó.

Nodal también desmintió que Pepe Aguilar, su suegro, busque convertirse en su mánager, pero sí reconoció que ha sido un consejero clave en asuntos legales: “No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. [...] Aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás. Por eso lo pintan como que ‘te va a demandar Pepe’ y demás, porque es el único artista y es de los pocos que es dueño de sus masters”, declaró.

El origen del conflicto con Universal Music

Nodal y sus padres se encuentran en medio de la disputa. (RS)

El conflicto entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en 2021, a partir de desacuerdos sobre su contrato y la titularidad de su catálogo musical. El cantante y su equipo legal buscaron recuperar o renegociar los derechos de varias canciones grabadas al inicio de su carrera, mientras que la disquera sostuvo que dichos derechos le correspondían conforme a los acuerdos firmados previamente.

La disputa escaló cuando no se alcanzó un acuerdo entre ambas partes, lo que derivó en una serie de acciones legales tanto en el ámbito civil como penal. En ese contexto, Universal Music acusó a Nodal y a sus padres de presunta falsificación de documentos y firmas, con el objetivo de apropiarse de derechos sobre su música, una acusación que elevó significativamente la gravedad del caso.

Por su parte, el equipo del cantante ha sostenido una postura distinta sobre el origen y validez de los documentos, en medio de un proceso que ha estado marcado por versiones encontradas y una compleja revisión legal de contratos firmados desde los inicios de su carrera, cuando aún era menor de edad.

Aunque el frente penal ha mostrado debilitamiento en meses recientes, el conflicto legal no está cerrado. El litigio principal —relacionado con derechos de autor, contratos y posibles daños— continúa en curso, mientras ambas partes mantienen posiciones firmes. En este contexto, las recientes declaraciones de Nodal sobre una posible negociación con Universal abren la puerta a una resolución que, hasta ahora, se había mantenido lejana.

Ruptura familiar

Nodal también se ha distanciado de sus padres en lo personal. (IG) Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

El conflicto con Universal Music no solo marcó la agenda profesional de Christian Nodal, sino que también evidenció diferencias con sus padres en torno a la estrategia legal del caso.

En medio del proceso, el cantante realizó ajustes en su equipo de defensa y optó por mantener a abogados de su confianza, como Erick Rauda, quien continúa representándolo en el litigio.

Estas decisiones generaron tensiones con su entorno familiar, ya que el equipo legal previamente vinculado a su padre fue desplazado del caso. De acuerdo con reportes, las diferencias sobre quién debía llevar la defensa derivaron en un distanciamiento entre Nodal y sus padres, tanto en lo profesional como en lo personal.

El distanciamiento de Nodal con sus padres también se ha vuelto evidente en lo personal: dejaron de seguirse en redes sociales y se ausentaron de la celebración por su cumpleaños.

Christian Nodal y su madre Cristy Nodal (IG: cristynodal)

La madre del cantante, Cristy Nodal, ha manifestado a su entorno preocupación por el estado emocional de su hijo. Fuentes cercanas ventiladas por TV Notas indican que su mamá ve con recelo la posibilidad de dejar la carrera de Nodal en manos de los Aguilar, y atribuye el inicio de la ruptura con Jaime González a la influencia de Ángela Aguilar.

Recientemente, Nodal hizo su regreso musical con el lanzamiento de “Incompatibles”, un tema que fue producido por Pepe Aguilar. Sin embargo, el tema no logró el impacto esperado, con un tibio recibimiento del público que se suman al descontento que su persona también ha despertado por su matrimonio con Ángela Aguilar y su disputa con Cazzu.