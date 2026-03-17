México

Buscan que oficinas de gobierno y comercios estén obligados a tener biciestacionamientos en CDMX: así es la propuesta en el Congreso

Si bien los establecimientos comerciales deben tener de manera obligatoria estacionamiento para automóviles, ahora se busca que las bicicletas y vehículos no motorizados también cuenten con su propio espacio

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Gobierno de la CDMX va
Gobierno de la CDMX va por regular circulación de bicimotos y motopatines Credito:cuartoscuro

La diputada Paula Alejandra Pérez Córdova propuso que los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y los establecimientos mercantiles cuenten con lugares de estacionamiento especiales para bicicletas y vehículos no motorizados.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso local y plantea reformas a las leyes de Movilidad y de Establecimientos Mercantiles de la capital, con el objetivo de fomentar el uso de medios de transporte alternativos.

Durante su intervención, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) subrayó que la bicicleta y otros vehículos no motorizados constituyen una alternativa vial para miles de personas, por ser opciones económicas, limpias, prácticas y útiles en la vida diaria.

Mencionó que estos medios de transporte permiten desplazarse al trabajo, la escuela, el mercado, consultas médicas o para combinarse con el transporte público, por ello, resulta indispensable regular y garantizar espacios seguros para quienes utilizan estos medios de transporte.

“Buscamos que tanto los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías cuenten con espacios adecuados para estacionar bicicletas y otros vehículos no motorizados”, señaló la ecologista.

(Foto: Twitter/SSaludCdMx)
(Foto: Twitter/SSaludCdMx)

¿Por qué es necesaria esta reforma?

La legisladora lamentó que al llegar a edificios públicos o establecimientos comerciales, los usuarios no encuentran lugares adecuados para resguardar sus bicicletas, lo que desincentiva su uso.

Ante este panorama, llamó a fortalecer la infraestructura de movilidad en la Ciudad de México, con énfasis en la instalación de biciestacionamientos.

La propuesta legislativa contempla que los establecimientos mercantiles, que actualmente están obligados a disponer de cajones de estacionamiento para automóviles, también reserven espacios para bicicletas y otros vehículos no motorizados.

De este modo, se busca equiparar el acceso a estacionamientos entre los distintos tipos de transporte.

La ecologista del PVEM advirtió que la capital enfrenta retos persistentes en materia de movilidad, como el congestionamiento vial, las contingencias ambientales y los largos traslados.

(@LaSEMOVI/X)
(@LaSEMOVI/X)

Por esa razón, sostuvo que impulsar alternativas de transporte más sustentable es urgente para mejorar el bienestar de la ciudadanía.

La iniciativa incorpora criterios de diseño universal y accesibilidad para los espacios destinados a vehículos no motorizados.

El objetivo es avanzar hacia una ciudad más incluyente y respetuosa del espacio público, asegurando que las banquetas no se vean afectadas y se preserve el área para el tránsito peatonal.

Al finalizar la presentación, la Mesa Directiva anunció que la propuesta sería turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, así como a la de Administración Pública Local.

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