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¡Apasionados de la ciencia, atención! Inicia la Semana del Cerebro 2026: 100 actividades entre charlas, talleres y visitas guiadas

El evento busca promover el interés por las neurociencias y se realizará hasta el 21 de marzo en Universum y distintas sedes universitarias

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Una exploración cerebral por tomografía
Una exploración cerebral por tomografía por emisión de positrones (PET) en una pantalla, revelando la actividad metabólica en el cerebro humano con un espectro de colores que indica intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana del Cerebro 2026 arrancó con una amplia oferta de divulgación científica que incluye más de 100 actividades como charlas, talleres, demostraciones y visitas guiadas, organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para acercar el conocimiento del cerebro a todo tipo de público.

Este evento, que forma parte de una iniciativa internacional para promover el interés por las neurociencias, se realiza del 17 al 21 de marzo en distintas sedes universitarias y espacios como el museo Universum Museo de las Ciencias, donde se concentran múltiples actividades interactivas.

Más de 100 actividades para todo público

Durante esta edición, la Semana del Cerebro 2026 reúne a especialistas, investigadores y estudiantes para ofrecer actividades lúdicas y educativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las opciones destacan talleres para modelar neuronas, juegos cognitivos, demostraciones de interfaces cerebro-computadora, charlas científicas y recorridos guiados, con el objetivo de explicar de forma sencilla cómo funciona el cerebro humano.

Además, el programa incluye experiencias innovadoras como el uso de videojuegos para rehabilitación neurológica, ejercicios sobre memoria y atención, así como actividades para comprender procesos como la sinapsis, la neuroplasticidad y la percepción.

Una imagen microscópica muestra células
Una imagen microscópica muestra células gliales rojas y neuronas verdes con núcleos azules, destacando signos de envejecimiento o inflamación en algunas estructuras celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universum se suma con actividades interactivas para todas las edades

Del 18 al 22 de marzo, el Universum Museo de las Ciencias participa en la Semana Internacional del Cerebro 2026 con una cartelera especialmente diseñada para todas las edades, enfocada en promover el cuidado de la salud mental y el interés por las neurociencias.

Bajo el lema “¡Despierta tus neuronas!”, el programa contará con la participación de especialistas del Instituto de Fisiología Celular y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, quienes compartirán conocimientos y experiencias con el público.

Además de las charlas, los asistentes podrán interactuar con interfaces cerebro-computadora, observar manos robóticas en acción, y participar en talleres de disección del sistema nervioso.

Vista de Universum Museo de
Vista de Universum Museo de las Ciencias. Foto: Especial

También habrá actividades como “Neuro-gaming” para rehabilitación, así como retos cognitivos tipo “Buscaminas” y “Aventura Sináptica”, diseñados para estimular habilidades mentales.

Para niñas, niños y familias, se ofrecerán experiencias creativas como “Pinta tu cerebro”, “Crea tu cerebro brillante”, e incluso una sesión para aprender a bailar cumbia al ritmo Camaleón, destacando que el movimiento también contribuye a la salud cerebral.

Ciencia, aprendizaje y diversión

Las actividades están diseñadas con un enfoque interactivo y pedagógico, lo que permite a los asistentes aprender mediante la experimentación y el juego. La iniciativa también contempla charlas de divulgación impartidas por investigadores, quienes comparten avances y explican fenómenos del cerebro en lenguaje accesible.

La Semana del Cerebro busca no solo difundir el conocimiento científico, sino también generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud cerebral y entender los procesos que influyen en el comportamiento, la memoria y las emociones.

Científicos en batas blancas observan
Científicos en batas blancas observan un cerebro conservado en un recipiente criogénico, conectado a electrodos que registran actividad neuronal en monitores, en un laboratorio de neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acercando la neurociencia a la sociedad

Este evento forma parte de un esfuerzo global que se celebra cada año en distintos países, con el propósito de acercar la ciencia a la sociedad y despertar vocaciones científicas.

En el caso de la UNAM, la programación se ha consolidado como una de las más completas en México, al integrar actividades académicas, recreativas y de divulgación que permiten a los asistentes explorar el cerebro desde múltiples perspectivas.

Con más de un centenar de actividades disponibles, la Semana del Cerebro 2026 se posiciona como una oportunidad única para descubrir cómo funciona uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, a través de experiencias accesibles y dinámicas para todos los públicos.

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