México

Ángela Aguilar comparte mensajes sobre su familia y afirma que todo “se acomoda” en su vida

Luego de reencontrarse con su familia en el Houston Rodeo, la cantante reflexionó sobre el orgullo de ver a su padre en el escenario

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Luego de reencontrarse con su
Luego de reencontrarse con su familia en el Houston Rodeo, la cantante reflexionó sobre el orgullo de ver a su padre en el escenario.(Tiktok)

Ángela Aguilar compartió recientemente una reflexión personal en la que aseguró que su vida “se está acomodando” tras experimentar momentos de cercanía con su familia. La artista reapareció en público durante el concierto de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston, evento en el que se le observó acompañada por su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, y su hermano, Leonardo Aguilar. La ausencia del cantante Christian Nodal, pareja sentimental de Aguilar, fue notoria, ya que el sonorense permaneció en México y no asistió al espectáculo.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, Ángela Aguilar compartió material inédito para sus seguidores, incluyendo cinco videoclips del concierto donde su padre se presentó en el legendario recinto de Texas. En las imágenes, la familia aparece en las butacas mientras observa a Pepe Aguilar en escena. En uno de los videos, la joven cantante se acerca al escenario durante el soundcheck y saluda a su padre, acompañando las imágenes con la frase: “Tu sangre en mi cuerpo”.

En otra publicación, la intérprete difundió un breve video en el que se observa al presentador Jomari Goyso cocinando en su casa. “Jomari nos hizo una tortilla hoy para celebrar”, escribió la cantante, mostrando un ambiente de convivencia y celebración en el entorno familiar.

En medio de la ausencia
En medio de la ausencia de Christian Nodal, la joven artista se volcó a sus seguidores con mensajes sobre la unión familiar y la gratitud por las personas que la rodean. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

La artista aprovechó la plataforma para expresar un mensaje íntimo sobre el valor de los lazos familiares y las personas cercanas. “La verdad en esos momentitos es donde siento que todo se acomoda. La familia no es solo la de sangre, sino también la gente que elegimos, con la que nos sentimos tranquilos, sin tener que ser nada más que nosotros mismos. Esos ratos simples. Platicar sin prisa. Estar cerca de personas que nos hacen bien cambia todo. Te baja el ruido, te recuerda quién eres y te da un poquito de paz”, compartió Aguilar en uno de sus mensajes.

La intérprete también relató la emoción experimentada al presenciar la actuación de su padre en Houston: “Ayer me tocó uno de esos momentos que se te quedan en el corazón por siempre. El ver a mi papá en el rodeo y sentir un orgullo que no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron... de ver al hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande. Tan resiliente, tan fuerte... una vez más, dándome una lección con su ejemplo”.

La intérprete describió el concierto
La intérprete describió el concierto de Pepe Aguilar como una experiencia emotiva que reforzó su vínculo familiar y le permitió agradecer el apoyo incondicional de sus seres queridos. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

La menor de la dinastía Aguilar concluyó sus mensajes agradeciendo el apoyo recibido: “Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar... y apoyar. Gracias angelitos por darme tanto amor y por estar conmigo, siempre”, escribió.

Además de que agregó un breve video en blanco y negro donde se le ve tomar la mano de su esposo Christian Nodal.

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