México

Acusan a la UNAM de no respetar fallo de la Corte que pone fin a pagos obligatorios de cursos para titulación

Este año la SCJN resolvió que los cursos obligatorios para obtener el título universitario deben ser exentos de pago

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Alumnos de la UNAM reportan
Alumnos de la UNAM reportan cambios en la normativa de un curso de idioma para cumplir un requisito de titulación tras la resolución de la Corte. (Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 3 de marzo, el cual prevé eliminar los pagos de cursos obligatorios para titulación en instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alumnos de la máxima casa de estudios se han quejado por cambios de último momento.

Agregan examen a parte del curso “obligatorio”

En la red social TikTok se viralizó un video donde estudiantes de la Facultad de Derecho exhiben como la institución ofreció un “Curso en Inglés de Comprensión de Lectura”, el cual tiene un costo de 3 mil 700 pesos y el principal mensaje con el que fue promovido es la “Liberación del requisito de titulación”, razón principal por la que los alumnos se inscribieron confiados de no tener que hacer un trámite adicional después de concluir el periodo:

“Ojo a cómo nos lo vendieron literalmente. Liberar el requisito de titulación y no es necesario un examen aparte. Y todo iba bien hasta que a principios de marzo la Suprema Corte sacó una resolución, la cual decía que las universidades públicas no pueden cobrar extra por cursos necesarios para la titulación”.

Al parecer, los cambios llegaron después de que se dio a conocer lo resuelto por la SCJN, es decir, cuando el curso ya había sido pagado por los estudiantes con condiciones que se apegaban a las necesidades de los inscritos. Un correo les especificó que el tomar este curso solo les servirá como “preparación para acreditar un examen posterior”:

“Ahora resulta que el curso por el que pagamos es, y cito, optativo y es solamente una preparación para el examen. Le cambiaron el nombre al niño y ahora es un servicio extra para no acatar la gratuidad que exigió la corte”.

Estudiantes de la UNAM acusan a la institución de no respetar lineamientos de un curso de titulación tras resolución de la SCJN. (Crédito: TikTok)

Si bien, los estudiantes dejan claro que el problema no es haber pagado el curso ofrecido por su facultad, si les resulta problemático que no se respeten las condiciones que precisaban que cursarlo significaría cubrir el requisito de titulación, “Nos vendieron un curso que acreditaba la liberación del idioma y eso es lo que exigimos”.

Puntos clave del amparo resuelto por la SCJN

  • La SCJN determinó que la gratuidad en la educación superior incluye los elementos esenciales para acreditar una licenciatura y obtener el título profesional.
  • El Estado debe garantizar el acceso gratuito a la educación superior, de manera progresiva, adoptando medidas concretas y evitando retrocesos.
  • El caso concreto trató sobre un estudiante de Derecho en la modalidad de Universidad Abierta de la UNAM, quien impugnó el cobro de un curso obligatorio para titularse.
  • Un juzgado de primera instancia negó el amparo, argumentando que existían opciones gratuitas y que el curso no contravenía la gratuidad.
  • La SCJN revocó esa decisión, al considerar que el curso es esencial para la titulación y que trasladar el costo al estudiante va en contra del principio de gratuidad.
  • Se ordenó a la Facultad de Derecho de la UNAM devolver el pago realizado por el estudiante para acceder al curso.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerza la obligación del Estado de garantizar la gratuidad de la educación superior, incluyendo todos los elementos esenciales para la obtención del título profesional.

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