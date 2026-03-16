México

Quién fue Rafael Espaleta Cuéllar, promesa del golf fallecida en fatal colisión en carretera de Valle de Bravo

En el siniestro también murieron Edwin Gabriel Rangel Luna y Diego Osuna Mirada, hijo del CEO de BBVA México

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Tras confirmarse la identidad de
Tras confirmarse la identidad de las víctimas, AT&T México difundió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Rafael Espeleta Cuéllar. (Rafael Espeleta / LinkedIn)

Rafael Espeleta Cuéllar, una joven promesa del golf, fue identificado como una de las tres víctimas que dejó un accidente automovilístico en la carretera Toluca-Valle de Bravo, el pasado 13 de marzo.

La tragedia captó la atención pública por los vínculos de las víctimas con destacados empresarios del sector bancario y de telecomunicaciones en México. Espeleta Cuéllar es hijo Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications Mexico, empresa que opera como uno de los principales socios comerciales de AT&T Mexico en el país.

En el siniestro también fallecieron los jóvenes Edwin Gabriel Rangel Luna y Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Miranda, CEO de BBVA México.

Tras confirmarse la identidad de
Tras confirmarse la identidad de las víctimas, AT&T México difundió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Rafael Espeleta Cuéllar. (Rafael Espeleta / LinkedIn)

¿Quién fue Rafael Espeleta Tejada?

Rafael Espeleta Cuéllar era alumno Northridge School México, un exclusivo colegio ubicado al poniente de la capital que se distingue por una formación católica, enfocada en el desarrollo académico y personal de cada estudiante.

A través de sus cuentas oficiales, Northridge School México lamentó la pérdida de dos distinguidos alumnos, Rafael y Diego. La institución compartió sendas esquelas para ambos, lo que indica que Edwin Gabriel Rangel Luna no formaba parte de su matrícula.

Debido a su edad y contexto, hay poca información pública sobre ambos jóvenes. Sin embargo, las reacciones de asociaciones y personas del círculo cercano de ambas familias han arrojado datos que vislumbran, específicamente a Rafael Espeleta Cuéllar, como un destacado estudiante y golfista que buscaba sobresalir dentro de la Asociación de Golf del Valle de México (AGVM).

A través de sus cuentas
A través de sus cuentas oficiales, Northridge School México lamentó la pérdida de dos distinguidos alumnos, Rafael y Diego. (Northridge School México / Instagram)

Mediante un comunicado, el consejo de la AGVM destacó la breve trayectoria de Espeleta Cuéllar en el deporte, al distinguir su participación en torneos locales: “Deseamos expresar nuestra solidaridad con sus familiares y amigos durante esta dolorosa etapa”.

Personas que convivieron con el joven durante torneos en el Edoméx han dejado emotivos mensajes en publicaciones de la AGVM, donde la calidez y el talento de Rafael se distinguen como cualidades que lo caracterizaron.

Realizan misa en honor a Rafael Espeleta y Diego Osuna

Al margen de las muestras de cariño, Northridge School México comunicó que la tarde de este lunes se llevará a cabo una misa en la Parroquia de San Josemaría Escrivá, ubicada en Santa Fe. La publicación, hecha con la autorización de las familias Osuna Miranda y Espeleta Cuéllar, anticipa una eucaristía de cuerpo presente.

Investigaciones siguen su curso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

El conductor del camión de carga, identificado como Alex “N”, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades legales.

El siniestro, que dejó un
El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

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