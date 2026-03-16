México

Nace nueva jirafa en CDMX y la podrás visitar en este zoológico

El nuevo ejemplar fue rechazado inicialmente por su madre y ahora podrás elegirle nombre

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón ha registrado recientemente el nacimiento de una jirafa reticulada macho en la Ciudad de México. El ejemplar, que llegó al mundo en octubre de 2025, logró superar complicaciones iniciales con el apoyo de un equipo especializado.

El nacimiento de este animal marcó un desafío para los cuidadores: la madre rechazó a su cría al momento de nacer, lo que puso en riesgo la vida del recién nacido. La situación exigió la implementación inmediata de un protocolo de atención permanente, según informó la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Gracias a estos cuidados, el pequeño logró estabilizarse. En un inicio, pesaba aproximadamente 65 kilos, pero en la actualidad ya ha duplicado esa cifra. El equipo encargado adaptó su alimentación para satisfacer sus necesidades nutricionales y favorecer su crecimiento.

Quienes deseen visitar al nuevo integrante podrán hacerlo en el zoológico del Centro de Conservación, donde el ejemplar comenzó recientemente a interactuar con otros miembros de su especie. En días pasados, el animal tuvo su primer reencuentro con su familia, logrando convivir exitosamente dentro del recinto.

La Secretaría del Medio Ambiente invitó a la población a participar próximamente en la elección del nombre de la jirafa. El organismo anunció que informará en sus redes sociales los pasos para sumarse al proceso de votación y ser parte de este acontecimiento.

Los interesados en conocer más detalles o en participar en la elección del nombre pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría, donde se publicarán las novedades y requisitos para votar.

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