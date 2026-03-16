El entrañable mensaje de amor que René Strickler y Rubí quieren dejarle a su hijo tras ‘¿Apostarías por mí?

(Instagram)

Tras quedar en cuarto lugar en la final de ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí reflexionaron sobre las diferencias generacionales, los aprendizajes de la convivencia y el mensaje que desean dejar a su hijo sobre el amor y la vida en pareja.

Diversidad generacional y cultural: lo que les dejó el reality

Durante la charla con Infobae, cuestionamos a la pareja sobre las diferencias culturales y generacionales que encontraron en la casa y qué aprendizajes se llevaron de los más pequeños de la casa.

René Strickler reconoció que la convivencia con parejas jóvenes le permitió ver la importancia de luchar por la relación incluso en medio de conflictos.

“Vivimos en un mundo bastante descartable, donde lo primero que a veces hace la gente es tirar todo por la ventana. Lo que siempre decimos es que hay que elegirse todos los días”, señaló.

(Instagram)

Rubí agregó que, pese a las diferencias de edad o cultura, el amor siempre fue el elemento que unió a todas las parejas:

“Hasta para pelear tienes que elegir a tu pareja. Todas las parejas vivieron picos intensos de emociones, pero siempre volvían a su centro de la mano de su pareja. El amor nos mantenía unidos, incluso por encima de los equipos”.

Ambos destacaron que aprendieron de la entrega de las parejas jóvenes y la resiliencia de quienes llevaban más tiempo juntos. “Por donde uno mire, tiene lindos ejemplos. Todos nos han dejado muchísimas cosas”, dijo Strickler.

Un mensaje para su hijo: no rendirse nunca

Los finalistas también ahondaron en aquellos valores que esperan transmitirle a su hijo Ian sobre el amor, a partir de la experiencia en el reality.

Rubí dirigió un mensaje directo: “Ian, este mensaje es para el Ian del futuro. No tienes que rendirte. La mejor meta es llegar a donde tú te propones. Para nosotros, quedar en cuarto lugar fue ganar, y lo hicimos por ti y por tu hermana. No rendirse nunca, ese es el mensaje”.

(Instagram)

René Strickler subrayó la importancia de la convivencia y la solidaridad: “Es posible convivir con personas que piensan diferente, pero cuando llega algo complicado, esas personas se unen por un bien común y protegen a su pareja. Eso nos da esperanza de que el mundo todavía tiene solución”.

Los retos de la vida en pareja: elegirse y crecer juntos

Finalmente,la pareja reveló los retos que les gustaría plantearse para seguir fortaleciéndose después del reality.

Rubí puntualizó: “Todo en la vida es un reto. Muchas veces los retos te los pone el destino, pero estar unido a tu pareja te ayuda a sobrepasarlos. El mayor reto es seguirte eligiendo todos los días, después de quince años y los que faltan”.

René coincidió en que la vida pone pruebas mucho más difíciles que un reality, pero el compromiso es avanzar juntos:

“A veces se logra y a veces no, pero hay que seguir eligiéndose y pelear por un bien común. De eso se trata, de que ambos subamos más, nos ayudemos y ayudemos a quienes nos rodean”.