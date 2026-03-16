México

Con una maniobra vertical, así salvaron a empleado suspendido a 31 pisos de altura en hotel de Reforma

El trabajador estaba en riesgo de caer, quedó atrapado en una góndola

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EFE/David de la Paz
EFE/David de la Paz

Un trabajador quedó atrapado en una góndola en el exterior del Hotel St Regis de Reforma, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

El rescate se logró por el Cuepro de Bomberos de la Ciudad de México. En la operación también participó el personal de Protección Civil y paramédicos.

El espacio en que estaba atascado el hombre estaba a 31 pisos de altura, se presume que una falla en un andamio provocó que el trabajador ya no pudiera volver a un punto seguro.

El trabajador quedó atrapado y estaba en riesgo de caida de más de 30 pisos (X/@JefeVulcanoCova)

El proceso de rescate duró aproximadamente veinte minutos. Durante ese lapso, la expectación creció entre los empleados del hotel y los transeúntes, quienes observaron cómo los rescatistas aseguraban al hombre y lo trasladaban a un lugar seguro, evitando cualquier accidente mayor.

Por su parte, el Jefe de Bomberos Vulcano Cova reconoció la labor de los 10 integrantes que lograron el rescate:

“Informo que rescatamos ilesa a la persona. Mi reconocimiento a l@s 10 bomber@s de las estaciones Central y Cuauhtémoc que realizaron las maniobras de rescate vertical para atender esta emergencia”, se pudo leer.

Hotel St Regis

El hotel se ubica en la Torre Libertad, un rascacielos de 150 metros de altura y 32 pisos, situado frente a la fuente de la Diana Cazadora, en el número 439 de Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.

La construcción de la torre comenzó en noviembre de 2004 y concluyó en enero de 2008. El hotel abrió sus puertas en junio de ese año, después de casi cinco años de obras.

El diseño arquitectónico estuvo a cargo de César Pelli, reconocido internacionalmente por proyectos como las Torres Petronas en Kuala Lumpur y el World Financial Center de Nueva York.

(mexicocity.cdmx.gob.mx)
(mexicocity.cdmx.gob.mx)

La Torre Libertad se distingue no solo por su diseño contemporáneo, sino también por su ingeniería: descansa sobre 200 pilotes de concreto y acero que penetran hasta 60 metros de profundidad, lo que le permite soportar sismos de gran magnitud. La edificación alberga el hotel St. Regis y residencias de lujo, y fue el primer desarrollo de la marca St. Regis en América Latina.

El hotel St. Regis México City se ha consolidado como un símbolo de lujo y sofisticación en la capital mexicana, ofreciendo servicios como el mayordomo personalizado 24 horas, spa, piscina interior, club para niños y una destacada oferta gastronómica.

Desde su apertura, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales y ha sido anfitrión de personalidades de alto perfil, incluyendo jefes de Estado, diplomáticos y celebridades.

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