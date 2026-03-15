“Dejen de matar y sembrar miedo”: obispo lanza llamado al crimen organizado y advierte que el dinero ilícito está “ensangrentado”

El mensaje del obispo se da en el marco de la Cuaresma, como llamado a la reflexión y la esperanza.

Durante una homilía celebrada en la Basílica de Guadalupe, el obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez lanzó un mensaje directo contra la violencia vinculada al crimen organizado en México y pidió a quienes participan en actividades ilícitas abandonar ese camino.

En su mensaje, el jerarca católico hizo un llamado a la conversión y exhortó a detener los asesinatos y la violencia que afectan a la población.

Además, señaló que las ganancias provenientes de delitos generan un poder injusto y dañan profundamente a la sociedad.

“Por favor, abran su corazón al Señor. Dejen de matar, dejen de sembrar miedo entre la población. El dinero de los negocios sucios y de los delitos mafiosos es dinero ensangrentado y produce un poder inicuo”, expresó durante la ceremonia religiosa.

El pronunciamiento se dio en un contexto marcado por la preocupación social ante los niveles de violencia y la crisis de personas desaparecidas en distintas regiones del país.

Llamado directo del obispo al crimen organizado

Durante la homilía, el obispo dirigió su mensaje a quienes han optado por integrarse a organizaciones criminales.

“Renuevo la invitación a la conversión para quienes han elegido el camino del mal”, afirmó el obispo auxiliar.

Señaló que, aunque se trate de un camino aparentemente fácil, está marcado por la corrupción, la violencia y el daño a la sociedad.

El líder religioso pidió reconsiderar esas decisiones y adoptar una vida basada en valores como la justicia, la verdad y la solidaridad.

“Renuevo la apremiante invitación a la conversión para aquellos que han elegido el camino del mal”, afirmó.

También insistió en que la sociedad debe unirse para frenar lo que calificó como una cultura que margina a los sectores más vulnerables.

Solidaridad con madres buscadoras y víctimas de violencia

En su intervención, el obispo expresó respaldo a las madres que buscan a familiares desaparecidos en el país.

Señaló que estas familias enfrentan una lucha constante y que requieren el acompañamiento de la sociedad.

De acuerdo con su mensaje, la indiferencia social puede profundizar el sufrimiento de quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

El obispo Francisco Javier Acero Pérez expresó su solidaridad con las madres buscadoras de familiares desaparecidos. (Madres en Resistencia Chiapas)

“Debemos evitar la cultura del descarte que margina a las familias que buscan a sus hijos”, sostuvo.

El religioso destacó que la construcción de justicia y verdad requiere la participación conjunta de autoridades, organizaciones sociales y ciudadanos.

Iglesia pide unidad social para enfrentar la violencia

Durante la reflexión, el obispo subrayó que la violencia no puede combatirse únicamente desde un sector, sino mediante la colaboración de distintos actores sociales.

Afirmó que solo a través de la unión y el compromiso colectivo es posible frenar las dinámicas que alimentan el miedo y la inseguridad.

Entre los puntos que destacó se encuentran:

La necesidad de fortalecer la justicia y la verdad en la vida pública

El rechazo a la violencia como forma de poder

El acompañamiento a víctimas y familiares de desaparecidos

La participación de la sociedad en la construcción de paz

El rechazo a actividades ilícitas que generan violencia

Mensajes religiosos en el contexto de la Cuaresma

De manera paralela, en la Catedral de Puebla, el obispo auxiliar Francisco Javier Martínez Castillo presidió la misa del IV Domingo de Cuaresma, conocido como Domingo Laetare, una celebración que invita a los fieles a mantener la esperanza ante las dificultades.

Durante su homilía, recordó que el periodo litúrgico previo a la Semana Santa es un tiempo de reflexión espiritual y de preparación para la Pascua.

También mencionó la invitación del Papa León XIV a colocar a Dios en el centro de la vida cotidiana, como una vía para encontrar esperanza incluso en medio de problemas sociales y personales.

Celebraciones rumbo a Semana Santa

Las actividades religiosas forman parte del calendario litúrgico que antecede a la Semana Santa, uno de los periodos más importantes para la Iglesia católica.

Entre las celebraciones próximas destacan:

Domingo de Ramos , que marca el inicio de la Semana Santa

Jueves Santo , conmemoración de la Última Cena

Viernes Santo , día de reflexión por la crucifixión de Jesús

Domingo de Resurrección, celebración central del cristianismo

Las ceremonias religiosas continuarán en diversas parroquias del país con la participación de miles de fieles que acuden a los templos durante este periodo de reflexión y tradición religiosa.