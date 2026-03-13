Sergio Mayer se disculpa por ingresar a La Casa de los Famosos mientras se define su posible expulsión de Morena

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El diputado federal con licencia Sergio Mayer Bretón ofreció disculpas públicas luego de la polémica generada por su decisión de abandonar temporalmente la Cámara de Diputados para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El exintegrante del grupo Garibaldi reconoció que su decisión generó críticas entre algunos sectores de la población, por lo que decidió responder directamente a los cuestionamientos y explicar las razones detrás de su licencia legislativa.

“Entiendo que haya cierta indignación por alguna parte, algún sector, y tienen toda la razón, a los cuales les ofrezco, pues una disculpa. Quiero aclarar que yo tomé esta decisión personal y que tiene que ver con un tema económico, no hay ninguna otra razón y que hice todos mis procedimientos conforme a la ley”, declaró Mayer.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa El Macanazo, de Maca Carriedo.

Mayer anuncia su regreso al Congreso

El legislador con licencia aseguró que su reincorporación al Congreso ya está en marcha. Según explicó, acudió personalmente a presentar el oficio que formaliza su retorno a la actividad parlamentaria.

“Hoy vine aquí a mi oficina a meter el oficio para avisar que regreso a partir de la próxima semana y es por eso que estoy en este momento aquí, listo para retomar mi trabajo legislativo. No dejé ningún pendiente; de hecho, mi compromiso era salir para venir a apoyar la reforma de la presidenta”, afirmó.

Mayer también defendió su desempeño legislativo y aseguró que ha cumplido con su trabajo en la Cámara de Diputados.

“He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también, entonces no soy el primero ni el último legislador que solicita licencia para algún tema personal”, sostuvo.

Mayer defendió su desempeño legislativo y aseguró que ha cumplido con su trabajo en la Cámara de Diputados. (Foto: X/@SergioMayerb)

Niega ruptura con Morena

En medio de la controversia, Mayer también aclaró que su regreso al Congreso no será como legislador independiente, sino como integrante del partido Morena, con el que llegó a San Lázaro. “No regreso como diputado independiente, me reintegro a las filas de Morena”, puntualizó.

No obstante, el caso escaló al interior del partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un proceso interno para analizar si su licencia para participar en el reality pudo afectar la imagen del partido.

La audiencia para revisar el caso está programada para el 17 de marzo en la sede nacional del partido en la Ciudad de México, y mientras se resuelve el procedimiento, el legislador enfrenta una suspensión provisional de sus derechos partidarios.

Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje en redes sociales criticando a Morena y Sergio Mayer por la percepción de un doble estándar en sus acciones. (Facebook)

Mayer minimiza el proceso interno

El actor y político restó importancia al proceso y cuestionó que la comisión partidista dedique tiempo a su situación cuando, asegura, existen problemas más graves dentro del partido.

“La Comisión de Honor y Justicia debe estar con mucho trabajo como para darle tanta importancia a un tema que me parece menor. Hay presuntos casos de nepotismo, violencia política, agresores sexuales, uso de recursos públicos, peculado, y muchísimas otras cosas”, expresó.

Mayer también defendió la legalidad de su licencia y recordó que su curul nunca quedó vacía, ya que su suplente asumió las funciones legislativas durante su ausencia.

“Existe la figura legal del suplente, que en ningún momento se dejó desatendida mi curul”, concluyó.