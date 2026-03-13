Por qué X queda fuera de los acuerdos sobre violencia digital con el gobierno de México

(REUTERS)

El gobierno de México firmó un acuerdo con algunas plataformas digitales para enfrentar la violencia de género en línea, pero la plataforma X quedó excluida del convenio.

El pacto fue dado a conocer el 11 de marzo en la Ciudad de México, suma a Google, Meta y TikTok en una iniciativa nacional de protección a mujeres y jóvenes contra la violencia digital.

La ausencia de X en los acuerdos entre el gobierno de México y empresas tecnológicas para combatir la violencia digital contra las mujeres se debe a que, aunque fue invitada formalmente a participar, la empresa argumentó carecer de una oficina de representación local.

Esta justificación fue comunicada por representantes de la Secretaría de Mujeres al hacerse público el pacto, lo que dejó fuera justamente a la red en la que más se reportan casos de ataques y acoso digital.

Por qué X no participó en el convenio contra la violencia digital

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres del gobierno mexicano, detalló en la conferencia presidencial que, aunque X fue convocada a sumarse mediante diálogo y reuniones, la empresa declinó integrarse, aduciendo “que no tienen una oficina en México”.

La funcionaria expresó: “No se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio”.

Sólo Google, Meta y TikTok atendieron al llamado y participaron activamente.

La titular de la Secretaría de las Mujeres insistió en que la colaboración de la plataforma es crucial por el alto número de casos y la complejidad de las agresiones registradas en X.

Ambas agencias destacaron que el gobierno mexicano no descarta seguir dialogando, aunque la decisión de excluirse limita el alcance inmediato de las acciones acordadas.

X y la expresión de violencia digital en México

Las autoridades mexicanas identifican a X como el espacio digital con mayor presencia de odio y violencia de género.

Hernández explicó que la utilización de “bots”, la compraventa de cuentas y las campañas de desprestigio hacen de esta red social un entorno especialmente hostil para las mujeres, incluidas figuras públicas como la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según cifras actuales citadas por las agencias, en 2024, 18,9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en México, de las cuales 10,6 millones eran mujeres.

El grupo más afectado fue el de menores de 29 años, que representó el 57,7% de los casos, mientras que 2,8 millones de víctimas eran niñas y adolescentes entre 12 y 19 años.

Hernández apuntó que, para las mujeres, el impacto emocional es más profundo y las agresiones abarcan la difusión de contenido íntimo, suplantación de identidad y amenazas.

Acciones pactadas entre redes y el Gobierno de México

El convenio firmado entre el gobierno mexicano, Google, Meta y TikTok contempla campañas educativas, mayor visibilidad de las herramientas de denuncia, coordinación con fiscalías especializadas y la elaboración de una cartilla de seguridad digital.

Además, las plataformas se comprometieron a reforzar sus normas comunitarias, facilitar el retiro de contenido íntimo divulgado sin consentimiento y habilitar una línea telefónica de apoyo emocional (Línea 079, opción 1).

Hernández remarcó que este “acuerdo de colaboración” busca proteger a las víctimas y no censurar la libertad de expresión, como subrayó EFE.

La secretaria señaló que se trata de una etapa inicial y que el gobierno continuará intentos para que X participe en próximos proyectos.

