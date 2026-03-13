En qué consiste realmente la Ley Valeria: exhiben a “El Temach” por tergiversar esta norma

La Ley Valeria fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero de este año, sin embargo, aún falta que sea avalada en el Senado de la república. (YT/Gobierno de México)

Desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional le ponen freno a la falsa información propagada por el creador de contenido Luis Alfonso Castilleja, también conocido como "El Temach“, ya que hace unos días criticó la tipificación del acecho, Ley Valeria, como delito a nivel federal, haciendo una errónea interpretación de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

¿Hablarle a una mujer es delito?

Ayer, 11 de marzo de 2026, en la sección del “Detector de Mentiras”, se exhibió un pequeño fragmento donde El Temach afirma: “Si ya te quejaste, si ya metiste una ley para que los hombres no te puedan ni voltear a ver porque se van a la cárcel, entonces un poquito de congruencia”. Motivo por el que fue desmentido.

Cabe destacar que junto a otros creadores de contenido, este influencer difunde material digital con información confusa o errónea de manera constante, incluso, ha sido señalado por minimizar la violencia contra las mujeres. Su discurso ha tomado relevancia en los últimos años entre hombres jóvenes, para quiénes sus palabras retumban como una especie de manual, sin mayor cuestionamiento.

En la conferencia de la presidenta se desmintió uno de los dichos del influencer, reiterando como mentira lo referido en el clip:

“. La ley sanciona el acecho, definido como un patrón de conducta reiterado, persistente y no deseado, como vigilar, seguir u hostigar, lo que genera temor fundado o afecta la estabilidad emocional de la víctima. Hablar a una mujer no es delito. El acoso y la intimidación sistemática sí lo son”.

Desde la mañanera desmintieron a El Temach por sus señalamientos en contra de la Ley Valeria. (Captura de pantalla)

Ley Valeria, una lucha de casi 10 años

Valeria Macías, activista social, teatrista, escritora y profesora de la universidad de Nuevo León, ha sido la impulsora de esta ley que lleva su nombre. En 2017 un exalumno la acecho, su agresor la veía fijamente, mandaba mensajes de manera masiva por distintas vías, las llamadas telefónicas no se hicieron esperar, bloquearlo no sirvió.

Cuando intentó presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la fiscalía de Nuevo León, las autoridades restaron importancia a su denuncia. También se topó con que la agresión que sufría no coincidía con las figuras de acoso, hostigamiento o abuso sexual definidas en la ley, ni estaba reconocida como delito, Macías decidió impulsar una reforma tanto en el ámbito estatal como federal para que ese tipo de violencia fuera incluido en la legislación mexicana.

Sin embargo, las prioridades legislativas dejaron en la congeladora la iniciativa hasta el 17 de febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para tipificar como delito el acecho.

En comisiones avalaron la "Ley Valeria", la cual busca tipificar el acecho como un delito.

Esto es lo que aprobó la Cámara de Diputados

La Ley Valeria fue aprobada en los siguientes términos:

Se modifica el nombre del Capítulo I, Título Decimoctavo, que ahora se llamará “ Acecho, Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal ”.

Se agrega el artículo 281 Bis, que establece penas de dos a cuatro años de prisión y hasta cuatrocientos días de multa para quien: Reitere actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado . Intimide o se entrometa de cualquier forma sin consentimiento ni autorización legítima . Provoque daño en la salud psíquica de la persona ofendida o altere su vida cotidiana .

La pena aumentará hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad .

El delito se perseguirá solo si la parte ofendida lo solicita.

Aunque la ley Valeria todavía no ha sido aprobada por el Senado a nivel federal y, por tanto, no ha comenzado a regir, las instancias competentes cuentan con la obligación de intervenir.