PT busca la reconciliación con Morena: “Hay que darle vuelta a la página”

El PT niega ruptura con Morena tras votar en contra de la reforma electoral de Sheinbaum.(Foto: Cortesía PT)

El Partido del Trabajo (PT) rechazó que exista una ruptura con Morena y busca reconciliación con el partido oficialista esto después de que sus legisladores votaron en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que fue desechada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, afirmó que las diferencias en la votación no significan un quiebre dentro del bloque oficialista y pidió “darle la vuelta a la página” para mantener la unidad del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Según explicó la legisladora, su partido mantiene el respaldo al gobierno federal y continuará participando en la agenda legislativa y electoral junto con sus aliados.

PT niega ruptura con Morena tras desacuerdo por reforma electoral

Durante un encuentro con medios, Bañuelos insistió en que la postura del PT frente a la reforma electoral respondió a una decisión política tomada con argumentos, pero sin afectar la alianza con el partido gobernante.

El partido busca mantener la cohesión dentro de la Cuarta Transformación y “darle la vuelta a la página”. (Infobae-Itzallana)

“No hay ruptura y no la habrá. Nosotros respetamos y acompañamos a la presidenta y seguiremos profundizando el segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

La senadora subrayó que dentro del movimiento existen más coincidencias que diferencias entre las fuerzas que lo integran, por lo que llamó a mantener la unidad rumbo a las próximas discusiones legislativas.

Reforma electoral de Sheinbaum es rechazada en la Cámara de Diputados

La reforma electoral propuesta por el gobierno federal fue rechazada en la Cámara de Diputados después de obtener 259 votos a favor y 234 en contra, resultado que impidió alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

El revés ocurrió luego de que legisladores del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, decidieron no respaldar la iniciativa.

La reforma electoral de Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En el caso del PT, prácticamente toda su bancada votó en contra de la propuesta presidencial; únicamente el diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez apoyó el proyecto.

Tras el resultado, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que se comenzará a trabajar en un posible “Plan B” para impulsar cambios en materia electoral.

PT reconoce debate interno pero respalda a Sheinbaum

Bañuelos destacó que, pese a las críticas y señalamientos surgidos durante el debate público, los legisladores petistas defendieron su postura con respeto y argumentos.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, respaldó la postura de su bancada frente a la reforma electoral.

Además, felicitó al coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, y a los integrantes de su bancada por expresar la posición del partido en la tribuna legislativa.

La legisladora señaló que el PT seguirá trabajando dentro de la coalición oficialista para impulsar iniciativas en el Congreso y fortalecer el proyecto político del movimiento.

PT y aliados perfilan estrategia rumbo a elecciones de 2027

En paralelo al debate legislativo, dirigentes del PT han planteado la necesidad de tener una mayor participación en la definición de candidaturas dentro de la alianza con Morena y el Partido Verde rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El senador Benjamín Robles Montoya consideró que su partido cuenta con perfiles competitivos para encabezar candidaturas en entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

El senador Benjamín Robles Montoya señaló que el PT cuenta con perfiles competitivos para disputar gubernaturas en las elecciones de 2027. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Las discusiones se darán en la mesa nacional de coordinación de la coalición, donde se definirá la estrategia electoral y la distribución de candidaturas para los próximos comicios.

Avances legislativos y agenda política del PT

La senadora Bañuelos también destacó que el PT continuará impulsando reformas dentro del Congreso junto con sus aliados.

Entre los avances recientes mencionó:

La aprobación unánime de una reforma para eliminar pensiones consideradas excesivas para servidores públicos.

La elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación .

La participación del PT en la construcción de acuerdos dentro del bloque oficialista.

La preparación de la mesa nacional de la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

La definición de candidaturas para diputaciones, congresos locales y gobiernos estatales o municipales.

Finalmente, la legisladora reiteró que el objetivo del PT es seguir fortaleciendo el proyecto político del movimiento que impulsa la Cuarta Transformación.

“Lo que sigue es acompañarnos y seguir construyendo un movimiento que ha sido referente de dignidad y justicia en el país”, concluyó.