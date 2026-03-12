Lo que revela el furor por Matisse y su regreso al Auditorio Nacional en 2026

El trío mexicano Matisse, compuesto por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, cautiva al público en el Auditorio Nacional durante su exitosa gira 'El Ayer', consolidando su presencia en el pop nacional. (OCESA)

El grupo Matisse agotó todas las localidades para su concierto previsto el 6 de marzo en el Auditorio Nacional y, ante la alta demanda, anunció una nueva fecha en el mismo recinto: el próximo 6 de junio. El anuncio fue recibido con expectativa por los seguidores del trío, quienes buscaban alternativas para no quedarse fuera de la experiencia. La entradas ya están disponibles en taquillas y ticketmaster.

El trío mexicano, integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, regresa a uno de los escenarios más reconocidos de la Ciudad de México para reafirmar su presencia en la escena del pop nacional. Los organizadores anticipan que la presentación ofrecerá una muestra de la capacidad compositiva y vocal que ha caracterizado a la agrupación desde sus inicios.

El impacto de “El Ayer” en la carrera de Matisse

La gira actual de la banda se centra en su más reciente producción discográfica, El Ayer. Este álbum, compuesto por once pistas, consolida el estilo y la propuesta artística de la agrupación, que se ha convertido en una referencia dentro del pop contemporáneo mexicano.

Canciones como “HIPOTÉTICAMENTE”, en colaboración con Leonel García, han recibido elogios por su capacidad de evocar emociones profundas y nostálgicas, según informó OCESA. El tema explora el anhelo por lo que no pudo ser y representa un ejemplo de la sensibilidad lírica del grupo.

Matisse ha destacado por su habilidad para fusionar el pop con elementos de folk y la tradición del cantautor, manteniendo un enfoque en letras directas y melodías accesibles para un público amplio. Desde su debut con “La Misma Luna”, el grupo ha captado la atención de miles de seguidores gracias a su estilo fresco y narrativas sobre el amor y el desamor.

Matisse prepara muchas sorpresas para su concierto de junio en Auditorio Nacional (OCESA)

Lo que significa el regreso al Auditorio Nacional para Matisse

El regreso de Matisse al Auditorio Nacional representa un paso relevante en su proyección artística. Los integrantes han manifestado que este tipo de escenarios refuerzan el vínculo con su base de fans y ofrecen la oportunidad de reinterpretar su repertorio bajo una producción de mayor escala.

Para quienes se preguntan qué ocurrirá en la nueva fecha del 6 de junio, el grupo promete un espectáculo completo, donde las armonías vocales y la interacción con el público serán elementos centrales. La velada busca ser un punto de encuentro para quienes han seguido la transformación musical de la banda desde sus primeros trabajos hasta el presente.

La respuesta del público y el futuro de la banda

La rapidez con la que se agotaron las entradas para la primera presentación refleja el lugar que ocupa Matisse dentro del pop mexicano actual. El éxito del álbum El Ayer y la respuesta a los anuncios de nuevas fechas muestran una tendencia positiva para la agrupación en el corto plazo.

El anuncio de la segunda fecha confirma el interés del público y el crecimiento de la base de seguidores. Las expectativas para el concierto del 6 de junio son altas, tanto en términos de asistencia como de propuesta artística, consolidando a Matisse como uno de los nombres destacados en la programación del Auditorio Nacional en 2026.