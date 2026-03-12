México

Audios filtrados por la supuesta amante revelan un presunto plan del esposo de Ana Bárbara para quedarse con la casa que comparten: “Mi sueño es quedarme con esta casa”

Grabaciones difundidas en redes desatan una tormenta mediática alrededor de la cantante y su pareja, mientras nuevas revelaciones alimentan la controversia

La polémica por presunta infidelidad
La polémica por presunta infidelidad de Ana Bárbara y Ángel Muñoz se reavivó tras la difusión de supuestas conversaciones privadas en redes sociales. - ( (Jovani Pérez/ Infobae)

La polémica alrededor de Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz suma un nuevo capítulo tras la difusión de audios que, según la periodista costarricense Adri Toval, mostrarían conversaciones privadas.

Las grabaciones, compartidas en redes sociales, forman parte de una serie de mensajes y fragmentos de llamdas que la comunicadora publicó en sus historias de Instagram. En ellos se escucha una charla donde presuntamente Muñoz habla sobre su relación, su deseo de independencia y un posible escenario en caso de separación.

El material ha provocado una oleada de reacciones entre seguidores de la cantante, ya que en la conversación se menciona una estrategia que incluiría quedarse con la propiedad que ambos comparten en Estados Unidos.

El audio que desató la controversia

La polémica infidelidad de Ángel
La polémica infidelidad de Ángel Muñoz agita la vida personal y profesional de Ana Bárbara, según revelaciones mediáticas recientes. (Cuartooscuro/ RS)

En uno de los fragmentos difundidos, la voz atribuida a Muñoz habla abiertamente de su intención de mantener la vivienda. Durante la conversación se escucha: “Mi sueño es quedarme con esta casa… yo la quiero comprar, pero dame chance con lo de mis proyectos”.

El audio también incluye un momento en el que la interlocutora intenta confirmar lo que escucha. “¿Tu salida es quedarte con esa casa?”, pregunta la mujer en la grabación, a lo que la voz responde afirmativamente.

La conversación continúa con una explicación sobre la supuesta estrategia para lograrlo. “Mi plan es hacer dinero donde yo pueda pagar más… para decir: ‘aquí está lo que tú pagaste’”, se oye en el material que ha circulado ampliamente en redes sociales.

Frases que encendieron aún más el escándalo

Adri Toval filtra presuntas llamadas y mensajes con el esposo de Ana Bárbara

Otro momento del audio que generó polémica es una frase en la que la Muñoz menciona la dinámica familiar de la cantante. En el fragmento se escucha: “Mira, si ella no tuviera esos hijos, sí estuviéramos bien”.

La conversación también deja entrever tensiones relacionadas con decisiones dentro del hogar y con la percepción de su papel en la relación. En el mismo diálogo se escucha que se siente “minimizado” dentro del entorno familiar.

Estas declaraciones, difundidas por Adri Toval, intensificaron el debate público y colocaron nuevamente a la pareja en el centro de la conversación digital.

La respuesta que anticipa una batalla legal

Las declaraciones de la periodista
Las declaraciones de la periodista Adri Toval sobre un presunto vínculo con Ángel Muñoz provocan una ola de reacciones en redes sociales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Mientras los audios siguen circulando, el equipo legal de la cantante ya reaccionó. El abogado Guillermo Pous emitió una postura en el programa Ventaneando para rechazar las acusaciones que rodean el caso.

De acuerdo con el comunicado presentado en televisión, las versiones que se han difundido sobre la vida personal de la pareja son calificadas como “falsas, tendenciosas y carentes de sustento”.

La defensa también advirtió que la difusión de este tipo de señalamientos podría derivar en acciones legales por posibles delitos como difamación, calumnia o injuria, mientras la situación continúa evolucionando sin una declaración directa de la cantante o de su esposo.

