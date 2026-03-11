México

Parodias, moneros y prensa: Sheinbaum plantea debate sobre el límite de la censura y la violencia

El Gobierno de México emprenderá acciones para combatir la violencia digital contra las mujeres, sin embargo, el debate sobre los contenidos de opinión periodística deben ser sometidos a debate público

“Estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero ya esos límites es parte de un debate público más que de una sanción de parte del gobierno", detalló la mandataria (Jovani Pérez / Infobae México)

“Es un debate público”, dijo Claudia Sheinbaum sobre el límite para definir qué es violencia digital y qué es libertad de expresión.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria opinó sobre las parodias políticas que realizan con frecuencia canales de los medios públicos, las caricaturas políticas o moneros que se publican en la prensa, y la cobertura que se le da en medios de comunicación a ciertos temas sobre figuras políticas.

Con motivo de las estrategias presentadas por el Gobierno de México para atender la violencia digital que viven muchas mujeres en el país, la mandataria abrió el debate sobre lo complicado que es definir el límite entre violencia digital y libertad de expresión.

Se le preguntó si las medidas que su gobierno emprenderá contra la violencia digital abarcará también a la programación en medios públicos, principalmente los contenidos que se dedican a realizar parodias sobre figuras políticas.

La presidenta declaró que es muy difícil determinar el límite para definir si eso es violencia digital o no: “tiene que haber un debate público [para definir] el límite entre el debate político y ya la burla a una persona por su aspecto físico", puntualizó.

Agregó que en todo caso, ella también es atacada por estas coberturas, como las caricaturas políticas (cuyo objetivo por definición es hacer una sátira sobre la vida política del país) o bien, las notas periodísticas. Sin embargo, no es una decisión únicamente del gobierno, sino que debe haber un debate político para definir estos límites y no caer en la censura.

Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo
Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital. Crédito: Cepropie (captura de pantalla a transmición en vivo)

Parodias en medios públicos

Dentro de la programación de algunos de los canales de los medios públicos, se encuentran algunos de corte cómico o sátiro que se basan en realizar parodias de lo que acontece en el contexto político del país.

“Operación Mamut” o “Chamucho TV” son algunos ejemplos de programaciones que realizan este tipo de contenido, sin embargo, se incluyen dentro del género periodístico de opinión, por lo que no hay una base que pueda prohibirlos o modificarlos.

Esa fue la pregunta expresa que se le hizo a la mandataria durante su conferencia y lo que abrió el debate: ¿cómo definir este límite?

Al respecto, Claudia Sheinbaum fue clara en su respuesta: “estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero ya esos límites es parte de un debate público más que de una sanción de parte del gobierno".

Asimismo, recordó que existen los derechos de las audiencias y los defensores de estos derechos a los que se puede acudir en caso de considerar que alguno de estos programas incurre en la violencia.

“Los medios públicos no son medios del Gobierno. Tiene sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tiene sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia por algún tema”, aseveró.

Finalmente, Sheinbaum reiteró la postura de su gobierno en no apoyar ningún tipo de violencia contra las mujeres, y determinó que, en todo caso, los contenidos de opinión periodística tendrían que ser objeto de debate público.

