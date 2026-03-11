Con madres buscadoras, artistas y parteras conmemoran el Día Internacional de la Mujer en el Congreso de la CDMX

Diputadas y colectivos feministas reclamaron fortalecer la capacitación ministerial y el acceso a predios privados para familias buscadoras de desaparecidos. Crédito: X/@Congreso_CdMex

El Congreso de la Ciudad de México organizó un evento musical bajo el lema “Aquí no nos callamos, aquí se canta con fuerza” para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este martes 10 de marzo en las escalinatas del Recinto Legislativo de Donceles, con la presencia de diputadas, parteras, madres buscadoras y artistas.

Durante la ceremonia en la CDMX, se hizo hincapié en la urgencia de fortalecer la capacitación ministerial y asegurar el acceso efectivo a predios privados para apoyar la labor de quienes buscan a familiares desaparecidos. Se destacó también la necesidad de impulsar la seguridad y protección de las familias buscadoras y de avanzar en materia forense, según expresó Jaqueline Palmeros, representante del colectivo “Una Luz en el Camino”.

En el acto, la diputada Ana Luisa Buendía García, presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso, reiteró el respaldo institucional a familiares de personas desaparecidas y subrayó la importancia de la justicia y la verdad. Afirmó:

“Sabemos que aún falta un camino largo por recorrer, pero seguiremos trabajando con convicción, responsabilidad y con la certeza de que cada acción institucional debe estar al servicio de la verdad, la justicia y la memoria”.

Grupo “She no more” toca en evento conmemorativo del Congreso de la CDMX

El colectivo “She no more” compartió un testimonio de sobrevivencia y presentó la canción 'Buscaré', dedicada a la lucha feminista. Crédito: X/@Congreso_CdMex

Como parte del programa, el grupo “She no more” interpretó la canción “Buscaré” y su vocalista relató su testimonio como sobreviviente de una relación violenta. Posteriormente, la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, convocó a las asistentes a agitar pañuelos violetas y entonar consignas feministas.

Antes del evento musical, legisladoras de Morena presentaron la Agenda Legislativa Feminista de su bancada, que contempla seis ejes prioritarios: la creación de la Ley de Sistema de Cuidados, movilidad segura e igualitaria, vidas libres de violencia y discriminación, divorcios justos con perspectiva de género, trabajo digno y libre de violencia, y prioridad para las mujeres en el acceso a salud.

Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la bancada de Morena, precisó que dicho plan fue elaborado con las aportaciones de los integrantes del Congreso capitalino.

Durante la conmemoración, fue reconocida la participación de colectivos como “Una Luz en el camino”, “Hasta encontrarles” y la “Asociación Parteras de Corazón”, así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso capitalino.

Marcha del 8M de la CDMX termina con saldo blanco

Mujeres participan en una marcha feminista en la Ciudad de México con pancartas que expresan sus demandas de libertad y seguridad en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Alexa Cirel/Infobae México)

La movilización del Día Internacional de la Mujer que se realizó el 8 de marzo en la Ciudad de México concluyó sin reportes de incidentes y con la participación de más de 120 mil mujeres, según informaron las autoridades locales.

Este evento reunió a diversos colectivos y ciudadanas para exigir libertad y seguridad en un recorrido que finalizó en la plancha del Zócalo capitalino, reflejando el compromiso de la ciudad con la garantía del derecho a la manifestación y el respeto a la lucha feminista.

Clara Brugada, jefa de gobierno, destacó a través de sus canales oficiales que la jornada finalizó con “saldo blanco”. Agradeció la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en particular de las mujeres policías que, según sus palabras, “salvaguardaron la integridad de todas las asistentes”.