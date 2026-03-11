México

Con madres buscadoras, artistas y parteras conmemoran el Día Internacional de la Mujer en el Congreso de la CDMX

El evento sumó, además, propuestas legislativas con perspectiva de género

Guardar
Diputadas y colectivos feministas reclamaron
Diputadas y colectivos feministas reclamaron fortalecer la capacitación ministerial y el acceso a predios privados para familias buscadoras de desaparecidos. Crédito: X/@Congreso_CdMex

El Congreso de la Ciudad de México organizó un evento musical bajo el lema “Aquí no nos callamos, aquí se canta con fuerza” para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este martes 10 de marzo en las escalinatas del Recinto Legislativo de Donceles, con la presencia de diputadas, parteras, madres buscadoras y artistas.

Durante la ceremonia en la CDMX, se hizo hincapié en la urgencia de fortalecer la capacitación ministerial y asegurar el acceso efectivo a predios privados para apoyar la labor de quienes buscan a familiares desaparecidos. Se destacó también la necesidad de impulsar la seguridad y protección de las familias buscadoras y de avanzar en materia forense, según expresó Jaqueline Palmeros, representante del colectivo “Una Luz en el Camino”.

En el acto, la diputada Ana Luisa Buendía García, presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso, reiteró el respaldo institucional a familiares de personas desaparecidas y subrayó la importancia de la justicia y la verdad. Afirmó:

“Sabemos que aún falta un camino largo por recorrer, pero seguiremos trabajando con convicción, responsabilidad y con la certeza de que cada acción institucional debe estar al servicio de la verdad, la justicia y la memoria”.

Grupo “She no more” toca en evento conmemorativo del Congreso de la CDMX

El colectivo “She no more”
El colectivo “She no more” compartió un testimonio de sobrevivencia y presentó la canción 'Buscaré', dedicada a la lucha feminista. Crédito: X/@Congreso_CdMex

Como parte del programa, el grupo “She no more” interpretó la canción “Buscaré” y su vocalista relató su testimonio como sobreviviente de una relación violenta. Posteriormente, la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, convocó a las asistentes a agitar pañuelos violetas y entonar consignas feministas.

Antes del evento musical, legisladoras de Morena presentaron la Agenda Legislativa Feminista de su bancada, que contempla seis ejes prioritarios: la creación de la Ley de Sistema de Cuidados, movilidad segura e igualitaria, vidas libres de violencia y discriminación, divorcios justos con perspectiva de género, trabajo digno y libre de violencia, y prioridad para las mujeres en el acceso a salud.

Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la bancada de Morena, precisó que dicho plan fue elaborado con las aportaciones de los integrantes del Congreso capitalino.

Durante la conmemoración, fue reconocida la participación de colectivos como “Una Luz en el camino”, “Hasta encontrarles” y la “Asociación Parteras de Corazón”, así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso capitalino.

Marcha del 8M de la CDMX termina con saldo blanco

Mujeres participan en una marcha
Mujeres participan en una marcha feminista en la Ciudad de México con pancartas que expresan sus demandas de libertad y seguridad en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Alexa Cirel/Infobae México)

La movilización del Día Internacional de la Mujer que se realizó el 8 de marzo en la Ciudad de México concluyó sin reportes de incidentes y con la participación de más de 120 mil mujeres, según informaron las autoridades locales.

Este evento reunió a diversos colectivos y ciudadanas para exigir libertad y seguridad en un recorrido que finalizó en la plancha del Zócalo capitalino, reflejando el compromiso de la ciudad con la garantía del derecho a la manifestación y el respeto a la lucha feminista.

Clara Brugada, jefa de gobierno, destacó a través de sus canales oficiales que la jornada finalizó con “saldo blanco”. Agradeció la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en particular de las mujeres policías que, según sus palabras, salvaguardaron la integridad de todas las asistentes”.

Temas Relacionados

CongresoCDMXDía Internacional de la MujerViolencia de GéneroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará el reto de seleccionar al próximo guardameta titular luego de la baja confirmada del portero del América

Estos son los porteros que

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 10 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Con goles de García, Jaramillo e Iturbide se impone el Akron, llevándose los 3 puntos en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Chivas se lleva el Clásico

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

La serie histórica ha unido por primera vez a la actriz mexicana y la cantante, quienes disfrutan de un ambiente relajado y divertido durante el rodaje

Bárbara de Regil revela cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Padres entregan a su hijo

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Violencia en Zacatecas: dron lanza un explosivo y sicarios intentan agredir a tiros a policías

Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Bárbara de Regil revela cómo

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

Previo a los conciertos de Cristian Castro, su hija Rafaela sorprende con publicación en redes

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Así reaccionó Ferka a la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos Telemundo tras polémicas

Heesung deja ENHYPEN y K-popers de México envían camiones de protesta a Corea del Sur

DEPORTES

Estos son los porteros que

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026