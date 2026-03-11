Farderos que roben para subsistir podrán acceder a un programa social en CDMX, según nueva estrategia

CDMX implementará una nueva estrategia para combatir el farderismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de robos a comercios perpetrados por farderos ha motivado una respuesta integral por parte del gobierno de la Ciudad de México, coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La estrategia, según su titular Pablo Vázquez Camacho, se estructura en tres vertientes: coordinación con tiendas para atención inmediata, investigación de redes delictivas y una intervención social dirigida a quienes roban por necesidad.

En esta última vertiente, la intervención se orienta hacia personas que cometen estos delitos por razones económicas y de subsistencia. El objetivo es brindarles apoyo a través del programa Reconecta con la Paz, que ofrece alternativas de reinserción social para jóvenes de 12 a 35 años involucrados en delitos de bajo impacto.

El secretario subrayó: “Tenemos gente que ha cometido este tipo de delitos por razones económicas y buscamos darles a través de la suspensión condicional del proceso, trabajando también con las partes que hacen que se querellan, —en este caso las tiendas de autoservicio— atenderlos con programas sociales para evitar que la conducta se repita, pero también para poderles acercar apoyos que desactiven la motivación económica de la conducta”.

Esta perspectiva busca no solo sancionar, sino ofrecer soluciones que reduzcan la reincidencia y aborden el origen social del problema.

Tiendas departamentales y de autoservicio son afectadas por robos de farderos (Foto: captura video)

¿En qué consiste la nueva estrategia de CDMX para disminuir robos en tiendas?

Uno de los ejes centrales de la estrategia consiste en mantener una coordinación estrecha con los establecimientos comerciales. Según detalló Vázquez Camacho, la prioridad es trabajar con las tiendas donde se han registrado más incidentes, lo que permite recibir alertas en tiempo real y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier acto delictivo.

Este enfoque pretende cortar la cadena delictiva desde el primer momento. Al fortalecer los canales de comunicación con los comercios, las autoridades logran reaccionar con mayor rapidez y reducir el margen de acción de los farderos. De este modo, la SSC busca no solo detener los robos en curso, sino también disuadir futuras acciones por parte de grupos o individuos.

La segunda vertiente de la estrategia se centra en la investigación de los delitos cometidos por grupos dedicados al farderismo. La SSC mantiene abiertas varias líneas de investigación con el propósito de detener a los responsables dentro de las propias tiendas y, de ser posible, desmantelar las redes que operan de manera organizada.

En la Ciudad de México, las autoridades han detectado que buena parte de estos delitos no son actos aislados, sino que están vinculados a grupos que actúan con métodos coordinados. Por esta razón, las investigaciones en curso buscan no solo capturar a quienes cometen el robo, sino también identificar a los líderes y estructuras detrás de estas bandas.

Costo del farderismo

La diputada local Laura Álvarez Soto, del PAN, instó recientemente a reforzar las medidas de seguridad en estos espacios, señalando que las pérdidas económicas derivadas de estos delitos alcanzan cifras alarmantes.

De acuerdo con la legisladora, la modalidad conocida como farderos —pequeñas células dedicadas al robo sistemático de mercancía— ha impactado notablemente en los últimos meses. Datos proporcionados por la Fiscalía local señalan que estos delitos representan entre 6 % y 8 % de las pérdidas económicas para los comercios de la capital, lo que refleja la magnitud del problema.

Las cifras oficiales apuntan a que se registran alrededor de135 robos por semana en la capital, según expuso Álvarez Soto.