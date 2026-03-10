México

Sufría de estrés y ansiedad, acudió al IMSS y logró recuperarse: “No significa estar loco”

El instituto destacó la atención a una derechohabiente, quien recibió acompañamiento de psiquiatría, psicología, psico-geriatría y nutrición

Luz María, paciente del IMSS,
Luz María, paciente del IMSS, interactúa con personal médico en el Hospital de Psiquiatría 'Morelos' de la Ciudad de México, donde recuperó su bienestar mental. (IMSS)

El deterioro llegó mucho antes de la consulta médica. Luz María —contadora pública y profesora de bachillerato durante 35 años— notó que el desgaste no solo la mantenía alejada de sus rutinas, sino que se filtraba en lo cotidiano: dejó de bañarse, de arreglarse, perdió el gusto por las actividades que antes le parecían satisfactorias.

Sus palabras, registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no buscan dramatismo: “Ahora me baño diario, me arreglo, aunque no salga, pero me arreglo, me quiero sentir bonita”.

Modelo de atención en salud mental del IMSS en el Hospital de Psiquiatría “Morelos”

Durante más de cinco años, Luz María fue atendida por el equipo multidisciplinario de la Unidad Médica Complementaria de Alta Especialidad Hospital de Psiquiatría “Morelos”, en la Ciudad de México Norte. El modelo del hospital —desarrollado por el IMSS— integra psiquiatría, psicología, psico-geriatría, nutrición y electrofisiología, priorizando la funcionalidad y la estabilidad emocional para sus derechohabientes.

El subdirector médico, doctor Hugo Alberto Andriano Vicencio, recuerda el ingreso de Luz María: ansiedad severa, deterioro funcional, afectaciones en el entorno familiar y laboral, y dificultades en el autocuidado.

Las causas no aparecen en abstracto. Luz María se convirtió en cuidadora primaria de su esposo tras dos infartos y un evento cerebral. El estrés sostenido, las crisis económicas y la exigencia de cuidar a otro minaron su salud mental.

Recuperación y proceso terapéutico

La recuperación no fue instantánea. Luz María relata que antes de llegar al hospital buscó atención psicológica privada, pero no logró avances significativos. Todo cambió con la intervención del doctor Andriano y el equipo de especialistas del IMSS: “Me atendió un gran médico, él me escuchó, lo entendí, me dio buenos consejos, uno de ellos fue ‘no te voy a cambiar tu vida, te voy a llevar a sobrellevarla’”.

Luz María, paciente del IMSS,
Luz María, paciente del IMSS, en una consulta con un médico en el Hospital de Psiquiatría “Morelos” de la Ciudad de México, recibiendo atención para su salud mental. (IMSS)

El tratamiento consistió en atención profesional constante, evaluaciones periódicas y ajustes en la medicación. Hoy, la paciente sólo toma una cuarta parte de la dosis que antes necesitaba. El doctor Andriano sostiene que la mejoría alcanza “más del 90 % de los síntomas”, lo que se tradujo en una recuperación funcional visible.

Impacto y mensaje sobre la salud mental

Luz María invita a quienes atraviesan situaciones similares a buscar apoyo profesional. “No significa estar loco ni ser débil”. Subraya el valor de la atención recibida: acceso a especialidades, tratamientos gratuitos y acompañamiento emocional.

El IMSS detalla que Luz María continúa en seguimiento por psico-geriatría y que su pronóstico es muy favorable, gracias a la adherencia al tratamiento y al compromiso con el autocuidado.

Hoy se califica a sí misma como un “ocho” en su proceso personal. Reconoce el cambio en su entorno familiar y, aunque sabe que podría recibir el alta médica pronto, elige seguir asistiendo por el apoyo emocional que encuentra allí.

