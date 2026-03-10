Quién es Togo, el binomio canino que busca a víctimas tras el derrumbe en San Antonio Abad

Togo, el binomio canino del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, participa en las labores de búsqueda tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad. (Capturas de pantalla)

El colapso de un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, en la Ciudad de México, dejó a varios trabajadores atrapados bajo los escombros la tarde del 9 de marzo.

El incidente, ocurrido en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a equipos de rescate de la capital, quienes recurrieron a la tecnología y el olfato de Togo, el primer perro rescatista del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, para localizar a las víctimas en medio de la emergencia.

Togo, un pastor alemán de cuatro años, ha sido determinante en la búsqueda. Su marcaje permitió ubicar dentro de las primeras horas a una persona bajo los restos del inmueble, acelerando las maniobras de rescate en coordinación con personal especializado y autoridades locales.

Los hallazgos de Togo

Togo, el binomio canino del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, participa en las labores de búsqueda tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad. (X/@JefeVulcanoCova)

Desde el inicio de la emergencia, el equipo de búsqueda y rescate activó a sus células homo-caninas para localizar a los trabajadores atrapados. Togo, junto a su manejador, ingresó a la zona siniestrada y, gracias a su entrenamiento, realizó ha realizado marcajes positivos, que indican la presencia de una persona bajo los escombros.

El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como jefe Vulcano, informó que el primer marcaje realizado por Togo se realizó cerca de las seis de la tarde.

El hallazgo correspondió a una víctima que ya no tenía signos vitales, sin embargo, la intervención de Togo permitió acortar los tiempos en la localización y recuperación del cuerpo.

El segundo marcaje positivo lo realizó a las 23:39 horas del lunes, dando paso a las labores de búsqueda y rescate utilizando equipo especializado, seccionado las trabes y lozas de concreto para realizar un ingreso vertical al sitio. Hasta la publicación de esta nota, ninguna de las dos víctimas restantes habían sido rescatadas aún.

Preparación y capacidades de Togo

El labrador negro pasó seis meses en entrenamiento para desarrollar su olfato y puede encontrar personas en tres minutos -(@Bomberos_CDMX)

Togo es el primer perro rescatista que se integró formalmente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en varias décadas. Se incorporó a la Célula de Búsqueda y Rescate en octubre de 2023, tras un proceso de preparación que incluyó una etapa previa de convivencia con su manejador, el bombero Donovan Millán, para fortalecer el vínculo de confianza.

El entrenamiento específico, centrado en la detección de olor humano en estructuras colapsadas, duró seis meses y contempló la identificación de moléculas humanas aun bajo escombros.

El director general del cuerpo de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, destacó entonces que Togo representaba el inicio de una nueva etapa para la institución, que durante años careció de binomios caninos por decisiones administrativas.

El can de cuatro años es el primer binomio canino que forma parte de los Bomberos de la CDMX.

Las capacidades de Togo son notables: puede localizar personas en un rango de hasta 2,000 metros cuadrados y detectar aromas humanos a profundidades de hasta 12 metros. Su entrenamiento lo capacita para ubicar a una persona en apenas tres minutos, una ventaja vital en situaciones de emergencia donde cada segundo es crucial.

La primera aparición pública de Togo fue en un simulacro de derrumbe en la Estación de Bomberos de Iztacalco, donde localizó a una persona entre los escombros, demostrando agilidad y precisión en una tarea clave para emergencias reales.

Su preparación le permite actuar no solo en el ámbito local, sino también en despliegues nacionales e internacionales, como ocurre con otros perros K9 mexicanos que han participado en misiones de rescate en el extranjero.