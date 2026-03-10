México

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y qué se sabe de ellos?

La reciente aparición pública de los hijos que Luis Miguel tuvo con Aracely Arámbula volvió a despertar curiosidad sobre la vida familiar del cantante

Guardar
Luis Miguel. (Instagram)
Luis Miguel. (Instagram)

Luis Miguel es una de las figuras más reconocidas de la música en español, pero su vida privada siempre ha estado envuelta en discreción.

Tras casi dos décadas de anonimato, la reciente aparición pública de sus hijos menores, que procreó de su relación con Aracely Arámbula, ha renovado el interés sobre el núcleo familiar del cantante, abriendo la pregunta: ¿cuántos hijos tiene Luis Miguel y quiénes son?

Miguel y Daniel Gallego Arámbula: los hijos que crecieron bajo resguardo

La más reciente actualización sobre la familia de Luis Miguel surgió tras la difusión de las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula, hijos que tuvo con la actriz y cantante Aracely Arámbula.

Miguel nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y Daniel en diciembre de 2008, por lo que ahora tienen 19 y 17 años, respectivamente.

Ambos jóvenes permanecieron fuera del alcance de la prensa durante casi 20 años, hasta que este marzo fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante años, Aracely Arámbula implementó medidas estrictas para proteger la identidad de sus hijos. Solicitó en repetidas ocasiones a la prensa que respetara el anonimato de los menores.

En el reciente episodio exhibido por Ventaneando, Aracely fue vista usando lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas. Al notar la presencia de reporteros, pidió apoyo al personal de la aerolínea para que sus hijos ingresaran por una puerta alterna y separados de ella. Pese a sus esfuerzos, las cámaras lograron captar a los jóvenes, y Miguel, al percatarse de la prensa, se colocó un cubrebocas para cubrir su rostro.

Aracely no suele exhibir los
Aracely no suele exhibir los rostros de sus hijos en redes sociales (Foto: Instagram)

La actriz ha declarado que la privacidad de sus hijos es prioritaria, y que serán ellos quienes decidan si en algún momento quieren ser figuras públicas. Ha relatado que, al preguntarles directamente si deseaban aparecer en una revista o presentarse ante el público, ambos respondieron que no, decisión que respeta plenamente.

Sobre el perfil de sus hijos, Aracely ha compartido que ambos son deportistas, simpáticos y tranquilos. Miguel, el mayor, es reservado, mientras que Daniel tiene un carácter más extrovertido y divertido. Ambos practican deportes y han incursionado en el boxeo.

En cuanto a las relaciones familiares, Aracely Arámbula ha desmentido rumores de impedimentos para la convivencia de los jóvenes con su padre. Ha subrayado que su prioridad es el bienestar de Miguel y Daniel, y que busca que tengan una vida normal, libre de presiones mediáticas y acoso escolar.

Una imagen donde supuestamente se
Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas está circulando entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula se desarrolló entre 2005 y 2009. Se conocieron en el club nocturno Baby’O de Acapulco y, aunque nunca se casaron, su unión se mantuvo bajo discreción. Tras la separación, ocurrida en 2009, Aracely asumió la crianza de Miguel y Daniel. Durante años, la relación entre ambos padres estuvo marcada por disputas legales relacionadas con la pensión alimenticia.

Según declaraciones de abogados y documentos oficiales, ha habido procesos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, aunque registros recientes indican que Luis Miguel no aparece como deudor alimentario moroso.

Michelle Salas: la hija que negó muchas veces

Antes de Miguel y Daniel, Luis Miguel tuvo a Michelle Salas, nacida en junio de 1989 fruto de su relación con la modelo y cantante Stephanie Salas.

Michelle Salas y Luis Miguel
Michelle Salas y Luis Miguel (Foto: Instagram)

La existencia de Michelle fue objeto de rumores y negaciones públicas por parte del cantante durante varios años. No fue sino hasta 2007 que la reconoció legalmente. Desde entonces, Michelle ha desarrollado una carrera como modelo e influencer, manteniendo una relación intermitente y discreta con su padre.

En abril de 2024, Michelle publicó una fotografía junto a Luis Miguel, hecho que generó numerosas reacciones al dejarse verse juntos por primera vez.

Michelle expresó en redes sociales su agradecimiento a su familia y a su esposo, describiendo a su padre como “la estrella más brillante en los días más oscuros”.

Temas Relacionados

Luis MiguelAracely ArámbulaMiguel Gallego ArámbulaDaniel Gallego ArámbulaMichelle Salasmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo en S Pedro Pochutla, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en S

Kunno confirma cuál será su papel en la próxima boda de Ángela Aguilar y Nodal: “Soy damo”

El influencer reveló en “La Casa de los Famosos” algunos detalles sobre la boda religiosa de los cantantes prevista para mayo de 2026

Kunno confirma cuál será su

Derrumbe en San Antonio Abad: se confirma una muerte y sigue la búsqueda de dos trabajadores

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y colapsaron tres de sus niveles durante demolición

Derrumbe en San Antonio Abad:

Edificio derrumbado en San Antonio Abad: las imágenes que muestran su deterioro antes del colapso

La estructura, afectada por los sismos de 1985 y 2017, estaba en proceso de demolición cuando ocurrió el derrumbe que dejó trabajadores atrapados

Edificio derrumbado en San Antonio

Así reaccionó Sergio Mayer luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos México

El actor sostuvo que respetó su contrato y la dinámica del show, y señaló que “el público nunca se equivoca” al elegir a los concursantes que continúan

Así reaccionó Sergio Mayer luego
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen presuntos miembros de la

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

Fiscalía de Sonora confirma que fue abatido uno de los asesinos de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora

Ataque armado en Concordia, Sinaloa, deja un civil herido y aseguran campamento con arsenal

Absuelven a Dashia, la joven acusada de extorsión a nombre del CJNG

Ejército Mexicano detuvo a 7 hombres con armas largas y chalecos tácticos tras denuncia anónima en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Kunno confirma cuál será su

Kunno confirma cuál será su papel en la próxima boda de Ángela Aguilar y Nodal: “Soy damo”

Así reaccionó Sergio Mayer luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos México

Kunno desmiente infidelidad en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sasha Sokol responde a quien dice que sus papás sabían y ‘les convenía’ su relación con Luis de Llano cuando era menor

BTS: requisitos para hacerles llegar tu cartel desde México hasta Corea del Sur

DEPORTES

Alexis Vega se golpea con

Alexis Vega se golpea con un letrero y Toluca se burla de su delantero: “Escucho borroso”

México cae ante Estados Unidos 3 - 5 en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Gobierno de México otorga visas a jugadores de Irak para jugar el repechaje del Mundial 2026 en Monterrey

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026