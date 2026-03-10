¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y qué se sabe de ellos?

Luis Miguel. (Instagram)

Luis Miguel es una de las figuras más reconocidas de la música en español, pero su vida privada siempre ha estado envuelta en discreción.

Tras casi dos décadas de anonimato, la reciente aparición pública de sus hijos menores, que procreó de su relación con Aracely Arámbula, ha renovado el interés sobre el núcleo familiar del cantante, abriendo la pregunta: ¿cuántos hijos tiene Luis Miguel y quiénes son?

Miguel y Daniel Gallego Arámbula: los hijos que crecieron bajo resguardo

La más reciente actualización sobre la familia de Luis Miguel surgió tras la difusión de las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula, hijos que tuvo con la actriz y cantante Aracely Arámbula.

Miguel nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y Daniel en diciembre de 2008, por lo que ahora tienen 19 y 17 años, respectivamente.

Ambos jóvenes permanecieron fuera del alcance de la prensa durante casi 20 años, hasta que este marzo fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante años, Aracely Arámbula implementó medidas estrictas para proteger la identidad de sus hijos. Solicitó en repetidas ocasiones a la prensa que respetara el anonimato de los menores.

En el reciente episodio exhibido por Ventaneando, Aracely fue vista usando lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas. Al notar la presencia de reporteros, pidió apoyo al personal de la aerolínea para que sus hijos ingresaran por una puerta alterna y separados de ella. Pese a sus esfuerzos, las cámaras lograron captar a los jóvenes, y Miguel, al percatarse de la prensa, se colocó un cubrebocas para cubrir su rostro.

Aracely no suele exhibir los rostros de sus hijos en redes sociales (Foto: Instagram)

La actriz ha declarado que la privacidad de sus hijos es prioritaria, y que serán ellos quienes decidan si en algún momento quieren ser figuras públicas. Ha relatado que, al preguntarles directamente si deseaban aparecer en una revista o presentarse ante el público, ambos respondieron que no, decisión que respeta plenamente.

Sobre el perfil de sus hijos, Aracely ha compartido que ambos son deportistas, simpáticos y tranquilos. Miguel, el mayor, es reservado, mientras que Daniel tiene un carácter más extrovertido y divertido. Ambos practican deportes y han incursionado en el boxeo.

En cuanto a las relaciones familiares, Aracely Arámbula ha desmentido rumores de impedimentos para la convivencia de los jóvenes con su padre. Ha subrayado que su prioridad es el bienestar de Miguel y Daniel, y que busca que tengan una vida normal, libre de presiones mediáticas y acoso escolar.

Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas está circulando entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula se desarrolló entre 2005 y 2009. Se conocieron en el club nocturno Baby’O de Acapulco y, aunque nunca se casaron, su unión se mantuvo bajo discreción. Tras la separación, ocurrida en 2009, Aracely asumió la crianza de Miguel y Daniel. Durante años, la relación entre ambos padres estuvo marcada por disputas legales relacionadas con la pensión alimenticia.

Según declaraciones de abogados y documentos oficiales, ha habido procesos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, aunque registros recientes indican que Luis Miguel no aparece como deudor alimentario moroso.

Michelle Salas: la hija que negó muchas veces

Antes de Miguel y Daniel, Luis Miguel tuvo a Michelle Salas, nacida en junio de 1989 fruto de su relación con la modelo y cantante Stephanie Salas.

Michelle Salas y Luis Miguel (Foto: Instagram)

La existencia de Michelle fue objeto de rumores y negaciones públicas por parte del cantante durante varios años. No fue sino hasta 2007 que la reconoció legalmente. Desde entonces, Michelle ha desarrollado una carrera como modelo e influencer, manteniendo una relación intermitente y discreta con su padre.

En abril de 2024, Michelle publicó una fotografía junto a Luis Miguel, hecho que generó numerosas reacciones al dejarse verse juntos por primera vez.

Michelle expresó en redes sociales su agradecimiento a su familia y a su esposo, describiendo a su padre como “la estrella más brillante en los días más oscuros”.