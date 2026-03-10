Cáncer de vejiga: los cinco síntomas que nunca debes de ignorar si eres hombre y cuentas con más de 50 años (Foto: RS)

El cáncer de vejiga afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, quienes tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad en comparación con las mujeres, según la Sociedad Americana del Cáncer.

Este tipo de cáncer representa el octavo más común en Estados Unidos y su incidencia aumenta de manera significativa con la edad, concentrando la mayoría de los diagnósticos entre los 68 y 73 años. Sin embargo en México y en países latinos la taza de casos también es alta.

Cáncer de vejiga: qué es y por qué es más frecuente en hombres

El cáncer de vejiga se origina cuando células anormales comienzan a crecer sin control en la vejiga, órgano encargado de almacenar la orina. El tipo más frecuente, el carcinoma de células uroteliales, representa cerca del 90 % de los casos y afecta principalmente la capa interna que recubre la vejiga, aunque puede extenderse a la uretra y los uréteres.

De acuerdo con el Dr. Raj Satkunasivam, oncólogo urólogo del Hospital Houston Methodist, los hombres tienen mayor riesgo debido a factores biológicos, hábitos y exposición a sustancias dañinas a lo largo de la vida.

“El cáncer de vejiga se observa con mayor frecuencia en hombres y adultos mayores, generalmente arriba de los 60 años”, explicó el especialista.

Cáncer de vejiga: qué es y por qué es más frecuente en hombres (Freepik)

Factores de riesgo: edad, tabaquismo y exposición a químicos

El riesgo de desarrollar cáncer de vejiga se incrementa con la edad. De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, nueve de cada diez personas diagnosticadas tienen más de 55 años. El tabaquismo es el principal factor de riesgo, pues las sustancias químicas del cigarro se eliminan por la orina y entran en contacto directo con la vejiga.

Otros elementos que pueden aumentar el riesgo incluyen:

Inflamación crónica de la vejiga.

Exposición laboral a tintes, solventes y productos químicos.

Uso previo de algunas quimioterapias.

El Dr. Satkunasivam advirtió que estos factores pueden afectar a ambos sexos, aunque la incidencia sigue siendo mucho mayor en hombres.

Cinco síntomas iniciales a los que hay que prestar atención del cáncer de vejiga

Los síntomas iniciales del cáncer de vejiga pueden confundirse con otras afecciones comunes en personas mayores, como infecciones urinarias o problemas de próstata. No obstante, existen señales de alerta que requieren atención médica inmediata, sobre todo si persisten.

Estos son los cinco signos a los que se debe prestar especial atención:

Cinco síntomas iniciales a los que hay que prestar atención del cáncer de vejiga Crédito: Freepik

Sangre en la orina “El síntoma más común entre todos los pacientes con cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina, ya sea solo al microscopio o a simple vista”, señaló el Dr. Satkunasivam. Aunque la hematuria puede ser indolora y asociarse a otras causas, como infecciones o cálculos renales, nunca debe ignorarse. La recomendación es consultar a un urólogo ante cualquier presencia de sangre. Micción frecuente Orinar más veces de lo habitual, sin un aumento en la ingesta de líquidos, puede ser un indicador. Este síntoma también puede aparecer en infecciones urinarias o por agrandamiento de la próstata, pero si no mejora, debe ser evaluado. Dolor o ardor al orinar La disuria, o dolor durante la micción, puede asociarse tanto a infecciones urinarias como a cáncer de vejiga. En hombres, el malestar puede sentirse en el pene antes o después de orinar. Cambios en el flujo urinario Dificultad para iniciar o mantener el flujo de orina, sensación de vaciado incompleto o un chorro débil requieren valoración médica, sobre todo si se presentan junto a otros síntomas. Despertarse varias veces por la noche para orinar La nicturia, o necesidad de orinar en repetidas ocasiones durante la noche, suele atribuirse al envejecimiento o al agrandamiento de la próstata, pero puede también indicar problemas en la vejiga.

Diagnóstico temprano, clave para mejores tratamientos

El diagnóstico precoz del cáncer de vejiga permite tratamientos menos invasivos y con mejores tasas de éxito. El Dr. Satkunasivam insistió en que examinar cualquier cambio persistente en los hábitos urinarios puede marcar la diferencia. “El cáncer de vejiga, al igual que muchos cánceres, se trata de manera muy diferente dependiendo de qué tan temprano se detecte”, indicó el especialista.

Diagnóstico temprano, clave para mejores tratamientos (iStock)

En etapas iniciales, la cirugía ambulatoria permite eliminar tumores pequeños a través de la uretra, con recuperación rápida y mínimas complicaciones. Cuando la enfermedad avanza, pueden requerirse cirugías mayores, quimioterapia o inmunoterapia, opciones que han evolucionado gracias a la investigación clínica en los últimos cinco años.

“Estamos participando en varios ensayos clínicos, enfocados en encontrar los mejores y más seguros tratamientos para todos nuestros pacientes con este tipo de cáncer”, añadió el doctor.

Cuándo consultar al médico y nuevas alternativas de tratamiento

La recomendación principal de los especialistas es que todo hombre mayor de 50 años consulte a un profesional de la salud ante cualquier síntoma urinario persistente o inusual, en especial si existen antecedentes de tabaquismo o exposición a sustancias químicas.

El contenido de este artículo fue desarrollado con información del Dr. Raj Satkunasivam y del Dr. Sameer Farooq, ambos del Hospital Houston Methodist, y datos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer. La información fue verificada por Houston Methodist para garantizar su precisión y relevancia.