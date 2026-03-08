México

La rica fruta que ayudar a reducir la inflamación de la próstata e incluso disminuye el riesgo de padecer cáncer

Diversos estudios han identificado una fruta de consumo cotidiano como fuente de un antioxidante clave

La rica fruta que ayudar a reducir la inflamación de la próstata e incluso disminuye el riesgo de padecer cáncer (Freepik)

Una alimentación adecuada puede influir en la salud prostática y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a este órgano.

Diversos estudios han identificado una fruta de consumo cotidiano como fuente de un antioxidante clave, capaz de disminuir la inflamación de la próstata y reducir la probabilidad de desarrollar cáncer en esta glándula.

Beneficios comprobados para la salud prostática

El ingrediente activo presente en esta fruta ha sido objeto de investigaciones internacionales y nacionales. Las conclusiones han resaltado varios efectos positivos en la prevención y el tratamiento de afecciones prostáticas, entre los que destacan:

  • Potente acción antioxidante: El compuesto ayuda a combatir el daño celular generado por radicales libres, proceso que puede desencadenar la formación de células cancerosas.
  • Reducción del riesgo de cáncer: Diversos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos han observado una relación entre el consumo elevado de este antioxidante y una menor incidencia de cáncer de próstata.
  • Efectos antiinflamatorios: La sustancia no solo previene la aparición de tumores, sino que también disminuye la inflamación en condiciones como la hiperplasia prostática benigna (HPB), un agrandamiento frecuente de la próstata en hombres adultos.
  • Inhibición de la progresión prostática: En pacientes ya diagnosticados con HPB, el consumo regular de este ingrediente ha logrado mantener el volumen prostático estable, mientras que quienes no lo consumen presentan un aumento en el tamaño de la glándula.
Beneficios comprobados para la salud prostática

El momento de revelar la fruta: el jitomate (tomate)

El alimento protagonista de estos beneficios es el jitomate, también conocido como tomate. Su alto contenido de licopeno, un carotenoide responsable de su color rojo característico, es el principal responsable de los efectos protectores en la salud prostática.

El licopeno ha sido ampliamente estudiado a nivel global por organismos como los National Institutes of Health (NIH), así como por instituciones de investigación en México y América Latina.

Cómo maximizar los beneficios del licopeno

El modo de preparación del jitomate resulta clave para potenciar los efectos del licopeno sobre la próstata. Las recomendaciones más destacadas incluyen:

  • Prefiera los tomates cocidos: El proceso de cocción aumenta la biodisponibilidad del licopeno, es decir, permite que el organismo lo absorba hasta seis veces mejor que en su versión cruda.
  • Acompañe con grasas saludables: El licopeno es liposoluble, lo que significa que su absorción mejora en presencia de grasa, como el aceite de oliva.
  • Formas recomendadas de consumo:
    • Salsa de tomate casera
    • Jugo de tomate
    • Sopas o guisos con tomate

Integrar estas preparaciones en una dieta balanceada, junto con otros alimentos como pescado azul y nueces, puede contribuir a una mejor salud prostática.

El jitomate es una aliado contra la inflamación próstatica (RS)

Respaldo científico y postura de la UNAM

Distintos trabajos científicos han documentado la relación positiva entre el consumo de jitomate y la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Una revisión publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que el licopeno, por su alta concentración en el tejido prostático, ejerce una acción preventiva sobre enfermedades de la próstata y otros tipos de cáncer.

La institución recomienda priorizar su consumo dentro de una alimentación variada y equilibrada, resaltando que la evidencia científica es consistente en cuanto a los beneficios, aunque señala que aún se requieren estudios más robustos para establecer dosis y protocolos específicos.

Estudios recientes sobre el licopeno y la próstata

  • Reducción de riesgo: Un meta-análisis internacional reveló que los hombres con mayor ingesta de licopeno presentaron hasta un 54% menos riesgo de cáncer de próstata en comparación con quienes tenían una ingesta baja.
  • Efectos moleculares: Además de su acción antioxidante, el licopeno inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos tumorales y estimula la apoptosis, proceso que elimina células dañadas o anormales.

El jitomate, gracias a su contenido de licopeno, es una herramienta nutricional respaldada por la ciencia para proteger la próstata y reducir riesgos asociados. Su consumo regular, especialmente cocido y acompañado de grasas saludables, aporta beneficios concretos a la salud masculina.

Estudios recientes sobre el licopeno y la próstata REUTERS/Raquel Cunha

Aunque la evidencia es sólida, especialistas recomiendan mantener una dieta variada y consultar a un profesional de la salud para personalizar la estrategia alimentaria según las necesidades individuales.

