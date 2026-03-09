México

Sheinbaum arremete contra periodista que difundió información falsa sobre la salud de AMLO: “Es irresponsable”

La presidenta de México acusó al comunicador Jorge Fernández Menéndez de difundir sin pruebas el supuesto ingreso del ex presidente a un hospital militar

Durante su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con dureza ante los reportes falsos que circularon el fin de semana sobre un presunto ingreso de Andrés Manuel López Obrador a un hospital militar por un malestar cardíaco.

En su habitual encuentro matutino con la prensa, la mandataria federal señaló con nombre y apellido al periodista Jorge Fernández Menéndez como la persona que difundió la información sin contar con ninguna fuente que la respaldara.

Cabe destacar que Infobae México ya había desmentido este reporte desde el sábado 7 de marzo, tras consultar a fuentes federales que confirmaron que el expresidente no fue hospitalizado. La información circuló en redes sociales y medios antes de ser corregida por esta casa editorial.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, donde desmintió reportes sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador

La falsedad fue desmentida por múltiples fuentes oficiales

El desmentido no fue solo de Infobae México. La propia presidenta ya había sido cuestionada sobre el tema el sábado, al salir de la inauguración de un Centro de Bachillerato Tecnológico en Chimalhuacán, Estado de México, donde respondió escuetamente: “No, no sé nada”. A eso se sumó el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, coordinador de la Jucopo, quien también negó la versión en redes sociales calificándola de “absolutamente falsa”, antes de que la presidenta retomara el tema este lunes en su mañanera para ir más a fondo y señalar directamente al responsable.

¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso. Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”, declaró Sheinbaum, quien cuestionó que alguien que se ostenta como periodista comprometido con la verdad, difunda una nota de esa naturaleza.

Vale recordar que AMLO tiene antecedentes de problemas cardíacos e hipertensión, y desde enero de 2022 se somete regularmente a estudios preventivos como electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo. Sin embargo, de acuerdo con fuentes federales consultadas por Infobae México, en esta ocasión no hubo ningún internamiento.

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

Sheinbaum advierte sobre campañas de desinformación

La presidenta encuadró el episodio dentro de lo que describió como una estrategia más amplia de desinformación que, afirmó, busca dañar la imagen del país. Puso como ejemplo adicional la difusión de imágenes falsas de un avión en llamas durante los eventos del domingo en Jalisco, relacionados con la detención y posterior fallecimiento de un presunto integrante de la delincuencia organizada.

No es dañar a la Presidenta, es dañar al país”, afirmó Sheinbaum, quien también aprovechó para defender su propuesta de reforma electoral, que contempla que el uso de inteligencia artificial en propaganda sea claramente identificado para evitar que los ciudadanos confundan contenido generado por IA con imágenes reales.

