Cómo una cueva en Chihuahua salvó a Pancho Villa tras su legendaria incursión en EEUU

El ataque de la División del Norte en Columbus el 9 de marzo de 1916 no sólo provocó una persecución militar sin precedentes, también consolidó el mito del revolucionario mexicano y su insólita capacidad para eludir a dos ejércitos enteros

(INAH)
(INAH)

El eco de los cañones todavía retumbaba cuando Pancho Villa desapareció. Era el 9 de marzo de 1916. Había cruzado la frontera con cerca de 600 hombres de la División del Norte y, en seis horas, desató una batalla en Columbus, Nuevo México. La incursión dejó 17 civiles estadounidenses muertos y el pueblo saqueado.

La respuesta militar de Estados Unidos fue inmediata: el gobierno movilizó una fuerza punitiva de 5 mil soldados al mando del general Pershing, cifra que pronto alcanzó los 10 mil efectivos. La misión era clara: capturar a Villa, vivo o muerto.

A la caza se sumó un segundo frente militar. Venustiano Carranza, presidente de México, envió un contingente de similar tamaño. Villa no solo era el enemigo del país vecino; su figura también era incómoda para el poder en México.

Aunque Pancho Villa realizó la
Aunque Pancho Villa realizó la mayor parte de sus acciones revolucionarias en Chihuahua, el caudillo nació en Durango. Crédito: Wikimedia Commons

¿Dónde se escondió Pancho Villa para eludir la captura militar?

En la retirada, Villa no salió ileso. Un enfrentamiento con una patrulla carrancista le dejó una fractura en la pierna derecha, lo que obligó a buscar refugio.

Dispersó a sus hombres, conservando apenas dos de su absoluta confianza: Joaquín Álvarez y Bernabé Sifuentes. Se ocultaron en la Cueva del Coscomate, en la Sierra de Santa Ana, en el corazón de Chihuahua. El acceso al escondite era complejo, con horas de trayecto a través de caminos irregulares y una escalada final entre rocas.

Allí, Villa sanó la herida, planeó estrategias y resistió la presión de dos ejércitos. Los testimonios posteriores, entre ellos el de José María Jaurrieta, confirman que el revolucionario permaneció oculto en ese lugar, asistido por sus hombres más leales.

Francisco Villa es uno de
Francisco Villa es uno de los personajes más importantes de la Revolución. Crédito: INAH

¿Qué impacto tuvo la operación militar en la leyenda de Villa?

Mientras los norteamericanos difundían retratos y recompensas, la desaparición de Villa alimentó rumores y leyendas. Incluso circuló la versión de que había muerto desangrado tras la batalla de Columbus. Carranza, convencido de haberlo eliminado, ordenó búsquedas que resultaron infructuosas.

El despliegue militar no logró su objetivo. La incursión de Villa en territorio estadounidense permanece como el único caso de un mexicano que desafió de ese modo a Estados Unidos. La persecución, el escape y el misterioso escondite reforzaron la imagen del Centauro del Norte como un líder militar indomable.

La muerte de Pancho Villa

El 20 de julio de 1923, la vida de Pancho Villa llegó a su fin en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, tres años después de que abandonara la lucha armada y aceptara una amnistía para residir en paz.

La noticia de que Villa
La noticia de que Villa se había rendido, en el extinto periódico El Demócrata.

Aunque Villa se dedicó a la vida agrícola y buscó proteger a huérfanos y excombatientes, nunca estuvo completamente a salvo: durante su retiro enfrentó varios intentos de asesinato, hasta que un grupo armado logró matarlo.

Según fuentes oficiales, el crimen fue motivado por venganzas personales, pero contó con la tolerancia o instigación del gobierno de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, quienes temían que Villa pudiera apoyar a rivales políticos.

La decisión de retirarse de la guerra se produjo tras el asesinato de Venustiano Carranza y la oferta de amnistía de Adolfo de la Huerta.

Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, había sido protagonista de episodios decisivos de la Revolución Mexicana, como la caída de Porfirio Díaz y la derrota de Victoriano Huerta.

Tras perder influencia militar en 1915 y con la nueva coyuntura política, optó por el retiro pactado, pero su legado y la desconfianza de los grupos en el poder marcaron los últimos años de su vida y la violencia que lo persiguió hasta su muerte.

