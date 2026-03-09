México

Acusan a Christian Nodal de copiar letra de canción de Grupo Firme en “Incompatibles”

La nueva canción de Nodal también ha sido blanco de burlas en redes por su videoclip

“Incompatibles”, el más reciente sencillo
“Incompatibles”, el más reciente sencillo de Christian Nodal, provocó debate en redes sociales después de que usuarios compararan uno de sus versos con una línea de la canción “Me Pierde Por Wey” de Grupo Firme. (Captura de pantalla)

El lanzamiento de “Incompatibles”, el nuevo sencillo de Christian Nodal, ha desatado una oleada de polémicas. Desde el momento de su estreno, el 5 de marzo de 2026, la canción se vio envuelta en especulaciones sobre si estaría dedicada a alguna de sus parejas anteriores, Belinda o Cazzu.

El estreno se produjo en medio de una disputa pública con Cazzu por la manutención de su hija Inti, así como el pleito legal que el sonorense y sus padres tienen con la disquera Universal.

Como se infiere en el título de la canción, la letra de “Incompatibles” aborda el cierre de una relación por falta de compatibilidad, sin embargo, más allá del tema, un verso en especial ha detonado controversia tras notar similitudes con otra famosa canción de Grupo Firme.

¿Nodal le copió a Grupo Firme?

Eduin Caz habló de su
Eduin Caz habló de su relación profesional con Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme

A pocas horas del estreno, la conversación digital giró hacia un nuevo ángulo: decenas de usuarios acusaron a Nodal de haber copiado parte de la letra de “Me Pierde Por Wey” de Grupo Firme.

En esa canción de 2022, el grupo liderado por Eduin Caz incluye la frase: “Cuando son como usted, una lloradita, una peda y la que siga”.

La similitud con el verso de “Incompatibles” fue ampliamente discutida en redes sociales, donde algunos fans señalaron que “una peda, una llorada y luego a lo que sigue” sería prácticamente una copia.

La controversia se amplificó por el historial de relación profesional y competencia entre Nodal y Grupo Firme. En 2022, el propio cantante reconoció que había rechazado colaborar con la agrupación por considerarlos competencia, aunque después admitió su admiración por el grupo.

Por otro lado, usuarios en redes sociales también señalaron que Nodal también ha estado copiando el estilo musical de Carín León, otro exponente del regional mexicano y con quien en su momento sostuvo un gran rivalidad.

Internautas lo tunden en su propio videoclip

(YouTube/Captura de pantalla)
(YouTube/Captura de pantalla)

El desempeño del videoclip tampoco escapó al escrutinio. En los primeros tres días de publicación, el video sumó poco menos de 900 mil vistas, una cifra inferior en comparación con lanzamientos previos del cantante.

La sección de comentarios de YouTube superó los 12 mil mensajes, muchos de ellos críticos o irónicos, en donde se alude a su paternidad ausente, se burlaban del videoclip, la letra y más aspectos de su lanzamiento, asegurando que ha perdido “el toque” y que “Incompatibles” es una mala canción.

(YouTube/Captura de pantalla)
(YouTube/Captura de pantalla)

Entre los comentarios más populares están:

  • “A fuerzas nada, ni a empujones”
  • “Eres incompatible pero con la paternidad”
  • “Vine por el meme de Frozen”
  • “Entre a ver porque tantos memes, ahora entiendo todo”
  • “Incompatible el video con la música”
  • “La mejor parte del video fue cuando se acabó”
  • “Borrar los comentarios negativos no ayuda a subir los números. Haz sembrado vientos y cosechas tempestades”
  • “La temática de Pocahontas y Frozen, por eso son INCOMPATIBLES”
  • “JAJAJAJAJAAJAJ, QUE DECADENTE.....!!!”
  • “No supe si era video musical, comercial, anuncio de esquí o introducción de película de vaqueros, ahora sí que todo incompatible”
  • “El alma entaconada es incompatible pero con la crianza de su hija”
  • “Tu peor video, das risa después de ser el máximo en el regional”
  • “Y que tiene que ver la canción con el video? Nodal vestido de vaquero en una pista de hielo”

No es la primera vez que lo señalan de copiar

Las acusaciones de copiar no son inéditas para Christian Nodal. En marzo de 2025, usuarios de TikTok y otras redes detectaron similitudes entre la canción “El amigo” del cantante y “Vida en el espejo” de la banda mexicana Enjambre.

Los internautas señalaron que la melodía y la atmósfera de ambos temas eran casi idénticas, y algunos compartieron fragmentos de ambas canciones para ilustrar el parecido.

Letra “Incompatibles” de Nodal

(YouTube/Captura de pantalla)
(YouTube/Captura de pantalla)

“Aquí los dos nos vamos a pegar de topes

Se me hace que la realidad nos va a llegar de golpe

Sé que habrá un antes y un después

Tal vez muy pronto, en mis ojos, lo notes

Yo sé que me vas a extrañar

Y a ti te va a pasar igual

Pero el orgullo no va a dar un paso atrás

Ni pa’ qué moverle a eso de regresar

Si ya comprobamos que no somos compatibles

Una peda, una llorada y luego a lo que sigue

Tal vez hay un universo en el que estamos juntos

Pero en este valió madre porque no se pudo

No se pudo

No se pudo

A fuerzas, nada

Cuando la puerta está cerrada

El amor no la abre ni a empujones ni a patadas

Si ya comprobamos que no somos compatibles

Una peda, una llorada y luego a lo que sigue

Tal vez hay un universo en el que estamos juntos

Pero en este valió madre porque no se pudo

(Porque) no se pudo

No se pudo

No se pudo

Si ya comprobamos que no somos compatibles

Una peda, una llorada y luego a lo que sigue

Tal vez hay un universo en el que estamos juntos

Pero en este valió madre porque no se pudo

No se pudo".

