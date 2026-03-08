Víctimas del Tren Interoceánico logran acuerdo reparatorio por daños durante descarrilamiento

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

Víctimas del accidente del Tren Interoceánico lograron un acuerdo reparatorio por daños ocurridos durante el descarrilamiento de la unidad en Oaxaca que dejó 14 muertos

A través de sus redes sociales, la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano resaltó el 8 de marzo que dicho acuerdo es resultado de mesas de trabajo y negociaciones.

“Hemos logrado alcanzar un acuerdo reparatorio en favor de las víctimas, el cual tiene como objetivo atender de manera integral los daños ocasionados por los hechos referidos”, se puede leer en el informe.

Se trata de un avance para garantizar una reparación justa y digna, según destacan los abogados.

(Archivo)

Aprovecharon para reconocer la disposición al diálogo por parte de las instituciones, lo que derivó en una solución conforme a derecho.

En su menaje aseguraron que el resultado reciente es una muestra de que asuntos considerados como “perdidos” pueden resolverse

“Agradecemos la participación y disposición de las autoridades que formaron parte de este proceso, confiando en que las acciones legales e institucionales continúen orientadas a garantizar la reparación de las víctimas”, añadieron.

La denuncia ante la FGR

Fue a inicios de enero pasado que algunas de las víctimas directas del accidente anunciaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el descarrilamiento registrado a final de año pasado.

Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

El despacho argumentaba que fueron detectadas “graves fallas”, así como irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.

14 muertos por el accidente

El 28 de diciembre de 2025 el tren se descarriló en Oaxaca en la ruta Salina Cruz- Coatzacoalcos. Las averiguaciones de la FGR establecen que el siniestro ocurrió debido a la velocidad alcanzada por la unidad. En un video, Ernestina Godoy, titular de la FGR, comentó:

“La velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra".

Las víctimas mortale fueron identificadas como

1. Elena Solorza Cruz, de 6 años de edad

2. María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años de edad

3. Bersain Cruz López, de 65 años de edad

4. María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años de edad

5. Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años de edad

6. Inés Alvarado Rojas, de 57 años de edad

7. Amada Rasgado Lázaro, de 70 años de edad

8. Patricia Medina Pérez, de 49 años de edad

9. Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad

10. María Luisa Pasaron González, de 66 años de edad

11. Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años de edad

12. Raúl López Cruz, de 67 años de edad

13. Honoria Medina Pérez, de 56 años de edad

Hilda Alcántara, de 73 años

Para el 29 de enero pasado fue informada la medida de vinculación a proceso en contra de Felipe de Jesús “N” y Ricardo “N”, identificados como maquinista y despachador del tren.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...