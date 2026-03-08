México

Víctimas del Tren Interoceánico logran acuerdo reparatorio por daños durante descarrilamiento

Los hechos fueron informados por la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano

Guardar
El descarrilamiento del Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

Víctimas del accidente del Tren Interoceánico lograron un acuerdo reparatorio por daños ocurridos durante el descarrilamiento de la unidad en Oaxaca que dejó 14 muertos

A través de sus redes sociales, la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano resaltó el 8 de marzo que dicho acuerdo es resultado de mesas de trabajo y negociaciones.

“Hemos logrado alcanzar un acuerdo reparatorio en favor de las víctimas, el cual tiene como objetivo atender de manera integral los daños ocasionados por los hechos referidos”, se puede leer en el informe.

Se trata de un avance para garantizar una reparación justa y digna, según destacan los abogados.

(Archivo)
(Archivo)

Aprovecharon para reconocer la disposición al diálogo por parte de las instituciones, lo que derivó en una solución conforme a derecho.

En su menaje aseguraron que el resultado reciente es una muestra de que asuntos considerados como “perdidos” pueden resolverse

“Agradecemos la participación y disposición de las autoridades que formaron parte de este proceso, confiando en que las acciones legales e institucionales continúen orientadas a garantizar la reparación de las víctimas”, añadieron.

La denuncia ante la FGR

Fue a inicios de enero pasado que algunas de las víctimas directas del accidente anunciaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el descarrilamiento registrado a final de año pasado.

Pie de foto: El
Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

El despacho argumentaba que fueron detectadas “graves fallas”, así como irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.

14 muertos por el accidente

El 28 de diciembre de 2025 el tren se descarriló en Oaxaca en la ruta Salina Cruz- Coatzacoalcos. Las averiguaciones de la FGR establecen que el siniestro ocurrió debido a la velocidad alcanzada por la unidad. En un video, Ernestina Godoy, titular de la FGR, comentó:

“La velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra".

Las víctimas mortale fueron identificadas como

1. Elena Solorza Cruz, de 6 años de edad

2. María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años de edad

3. Bersain Cruz López, de 65 años de edad

4. María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años de edad

5. Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años de edad

6. Inés Alvarado Rojas, de 57 años de edad

7. Amada Rasgado Lázaro, de 70 años de edad

8. Patricia Medina Pérez, de 49 años de edad

9. Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad

10. María Luisa Pasaron González, de 66 años de edad

11. Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años de edad

12. Raúl López Cruz, de 67 años de edad

13. Honoria Medina Pérez, de 56 años de edad

  1. Hilda Alcántara, de 73 años

Para el 29 de enero pasado fue informada la medida de vinculación a proceso en contra de Felipe de Jesús “N” y Ricardo “N”, identificados como maquinista y despachador del tren.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

OaxacaTren Interoceánicomexico-noticias

Más Noticias

Tren Ligero CDMX: filtran cómo luce la nueva terminal Tasqueña con la ampliación de andenes

La Sobse mantiene trabajos de obra civil en la estación, la cual permanece cerrada desde septiembre de 2025

Tren Ligero CDMX: filtran cómo

Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer; en la capital, mujeres marchan para visibilizar demandas relacionadas con la agenda feminista

Marcha del 8 de marzo

Fue vinculado a proceso el conductor de moto por aplicación señalado por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Edomex

Reportes indican que Daniel “N” pasará el menos tres meses tras las rejas, plazo dictado por el juez para la investigación complementaria

Fue vinculado a proceso el

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

La Novena Mexicana enfrenta a Estados Unidos el 9 de marzo, en un duelo que promete acción y puede definir el grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol

Esta es la increíble racha

8M CDMX: policía retira objetos peligrosos en avenida Juárez y contiene a manifestantes en el Zócalo

Durante la jornada de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades capitalinas reportaron algunos incidentes

8M CDMX: policía retira objetos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra el Ejército

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

Caen 5 presuntos miembros del CJNG con droga escondida en bolsas de comida chatarra en Ixtapaluca, Edomex

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

El mensaje 8M de Sasha

El mensaje 8M de Sasha Sokol a cuatro años de denunciar abuso de Luis de Llano: “Vuelvo a alzar la voz”

Gaby Spanic sostiene que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia: “Me hizo mucho daño”

Masturbación compulsiva y depresión en hombres: qué dice la ciencia sobre su relación con la salud mental

¿Existe una ‘trinidad del pop’? Un debate en redes reabre la discusión sobre quiénes lideran el pop mexicano

The Warning lanza ‘Kerosene’, un tema que destaca en la escena del rock mexicano

DEPORTES

Esta es la increíble racha

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo