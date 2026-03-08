México

Profeco refuerza vigilancia en comercios rumbo al Mundial 2026

El organismo federal ha implementado acciones coordinadas para prevenir abusos en precios y publicidad durante el evento deportivo

La Profeco intensifica operativos en comercios ante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Como parte de las acciones del Gobierno de México en el marco del denominado “Mundial Social”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos de supervisión en establecimientos de distintos giros a través del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”, con el objetivo de proteger los derechos de las personas consumidoras ante el incremento de la actividad comercial relacionada con el evento deportivo.

La estrategia se realiza en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca evitar abusos en precios, publicidad engañosa o irregularidades en servicios que suelen aumentar su demanda durante eventos de gran impacto turístico y comercial, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la Procuraduría, desde el pasado 16 de febrero, personal de la dependencia ha monitoreado un total de 9 mil 763 productos en diversos establecimientos. Además, ha realizado 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación en negocios como tiendas de artículos deportivos y suvenires, hoteles, agencias de viajes, servicios de transporte, arrendadoras de vehículos, centros de apuestas, restaurantes, bares y cantinas, entre otros.

El gobierno de México refuerza la protección al consumidor por el Mundial de 2026. REUTERS/Luis Cortés

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para asegurar que los comercios cumplan con las disposiciones de protección al consumidor, particularmente en lo relacionado con la correcta exhibición de precios, el respeto a promociones y la transparencia en la prestación de servicios.

Como parte de las actividades informativas y de orientación a la población, la Profeco también ha colocado 6 mil 294 preciadores en distintos establecimientos comerciales para facilitar la identificación de costos por parte de los consumidores. Asimismo, ha distribuido mil 362 decálogos que explican los derechos básicos de las y los compradores.

En paralelo, el organismo ha brindado 560 asesorías a personas consumidoras que han solicitado orientación sobre compras o contratación de servicios relacionados con el evento deportivo.

La vigilancia de la Profeco se concentra en sedes del Mundial para salvaguardar derechos de compradores. REUTERS/Mandel Ngan

A menos de 100 días del inicio del torneo, la Procuraduría recordó que todos los proveedores tienen la obligación de informar de manera clara, visible y notoria el precio final de los bienes, productos o servicios que ofrecen. Esta medida busca evitar cobros indebidos o sorpresas en los costos finales durante cualquier transacción comercial.

El programa de Verificación y Vigilancia tiene carácter nacional; sin embargo, las acciones se intensifican en las entidades por donde ha transitado el trofeo del Mundial desde el pasado 28 de febrero y hasta el próximo 8 de junio. Entre los estados incluidos en este recorrido se encuentran Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México.

Asimismo, las acciones de vigilancia se mantendrán en los llamados “Fan Fest México”, eventos oficiales vinculados con la Copa del Mundo que se desarrollarán en las tres ciudades sede del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En estos espacios se instalarán pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, además de conciertos y diversas actividades gratuitas para el público.

Finalmente, la Profeco recordó que, para atender denuncias o quejas relacionadas con servicios y productos vinculados al Mundial, las personas consumidoras pueden enviar reportes al correo electrónico denunciasmundial@profeco.gob.mx. También se encuentran disponibles el Teléfono del Consumidor, redes sociales oficiales y correos institucionales para recibir asesorías y reportar posibles irregularidades durante este periodo previo al evento deportivo.

