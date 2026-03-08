México

Más de 22 mil mujeres sostienen a la Armada de México desde el mar, el aire y la tierra

La Semar armonizó su normativa en 2025 para garantizar que cualquier mujer pueda ejercer el más alto nivel de mando

Raymundo Pedro Morales Ángeles emitió un mensaje de reconocimiento a las más de 22 mil mujeres que forman parte de la institución (Infobae-Itzallana)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el secretario de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje de reconocimiento a las más de 22 mil mujeres que forman parte de la institución, cifra que representa el 26% de su personal total. El almirante secretario subrayó que la entrega, disciplina y vocación de servicio de las mujeres navales, mercantes y civiles fortalecen todos los días a la Secretaría de Marina tanto como Fuerza Armada como Autoridad Marítima Nacional.

Más allá de la cifra: mujeres de la Marina destacan en mando, operación, ciencia y formación en todas las áreas

Morales Ángeles destacó que lo más relevante no es el número, sino los roles que ellas desempeñan. En el mar, las mujeres navales comandan buques, realizan trabajos submarinos, llevan a cabo investigación científica, meteorología, oceanografía y participan en operaciones de búsqueda y rescate. En el aire, pilotan aeronaves, dirigen misiones y forman a nuevas generaciones como instructoras de vuelo. En tierra, integran la Infantería de Marina, participan en operaciones de seguridad, desarrollo tecnológico, ingeniería y ocupan puestos de alta dirección.

Cambios normativos en la Marina abren el acceso a todos los niveles sin distinción de género

La Secretaría de Marina emitió también un comunicado en el que informó que, derivado de las reformas constitucionales impulsadas por el Estado mexicano en noviembre de 2024, la institución ha avanzado en la armonización de su normativa interna. En 2025 se incorporó lenguaje incluyente y perspectiva de género en disposiciones clave como la Ley Orgánica de la Armada de México, el Reglamento Interior de la Secretaría y la Ley de Ascensos, estableciendo de manera explícita que el personal naval, sin distinción de género, puede ejercer cualquier nivel de mando conforme a su jerarquía y capacidades. Un cambio que no es menor: significa que el techo institucional, al menos en papel, ya no existe.

Reconocimiento y compromiso de las mujeres en la Marina

La dependencia reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva, los derechos humanos y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, principios que ahora forman parte del núcleo normativo de la institución.

“Su labor enaltece el uniforme que portan e inspira a nuevas generaciones”, escribió el almirante secretario, quien cerró con un reconocimiento personal a todas las mujeres que, desde distintos frentes, sirven a México con profesionalismo, liderazgo y compromiso.

