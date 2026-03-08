México

Detienen en CDMX a cinco presuntos integrantes de célula criminal de Jalisco

La intervención se realizó en la colonia Geovillas Ayotla, donde los efectivos observaron a cinco individuos a bordo de una camioneta de alta gama y tres motocicletas

Guardar
Elementos de la Secretaría de
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía local detuvieron a cinco personas en Ixtapaluca por su presunta participación en una célula delictiva ligada a Jalisco (X@SS_Edomex)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía local detuvieron a cinco personas en Ixtapaluca por su presunta participación en una célula delictiva ligada a Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales de Ixtapaluca aseguraron más de 140 bolsas con aparente marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal, además de tres motocicletas y una camioneta de alta gama”, publicó la Secretaría de Seguridad del Edomex.

La acción tuvo lugar el
La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Detalles de la detención en CDMX

La intervención se realizó en la colonia Geovillas Ayotla, donde los efectivos observaron a cinco individuos a bordo de una camioneta de alta gama y tres motocicletas. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, lo que motivó una rápida persecución y su posterior aprehensión. Según el mismo reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a los detenidos se les aseguraron diferentes dosis de narcóticos, dos básculas grameras, tres motocicletas y una camioneta de alta gama.

Entre los implicados figuran Óscar “N” (30 años), Abraham “N” (27 años), José “N” (30 años), Jonhy “N” (29 años) y una mujer de 26 años. El boletín oficial precisa que, durante la inspección, fueron localizadas 140 bolsas de plástico con diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal, así como los vehículos mencionados. La SSEM refirió que los sujetos y los objetos decomisados podrían estar vinculados con un homicidio ocurrido el 15 de febrero en el municipio.

La acción tuvo lugar el
La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Vínculos con hechos violentos recientes

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos y los vehículos asegurados estarían relacionados con un hecho violento registrado semanas atrás en CDMX. El homicidio al que se hace referencia se mantiene bajo investigación; las autoridades han señalado que el avance de las averiguaciones permitirá determinar el grado de implicación de los capturados en ese delito.

La acción tuvo lugar el
La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Del desglose de lo incautado, se detalla que la camioneta es de color gris, mientras que las motocicletas incluyen una roja, otra roja con franjas azules y una más amarilla. Los cinco presuntos integrantes de la célula delictiva fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, donde se definirá su situación jurídica.

La SSEM reiteró a la ciudadanía la disponibilidad de los números 089 (Denuncia Anónima) y 9-1-1 para reportar actividades ilícitas, así como sus canales oficiales en redes sociales para mantener contacto permanente. El operativo forma parte de los esfuerzos coordinados para combatir la presencia de grupos criminales con orígenes fuera de la entidad mexiquense.

Temas Relacionados

DetencionesSeguridadCDMXJaliscoCédula criminal de Jaliscomexico-noticias

Más Noticias

IMSS Bienestar crea Área de Atención Segura para Mujeres en unidades de salud

La iniciativa busca garantizar confianza, protección y atención integral a trabajadoras y pacientes que enfrenten situaciones de violencia o acoso

IMSS Bienestar crea Área de

Sheinbaum conmemora Día Internacional de la Mujer en Campo Marte, reconoce labor de mujeres en Fuerzas Armadas

La mandataria subrayó la importancia de continuar avanzando hacia la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos

Sheinbaum conmemora Día Internacional de

Las mujeres sostienen la mitad del país, pero persiste la desigualdad en el mercado laboral, advierte el INEGI

El INEGI revela que casi 6 de cada 10 mujeres ocupadas trabajan en la informalidad y casi la mitad gana menos de un salario mínimo

Las mujeres sostienen la mitad

La rica fruta que ayudar a reducir la inflamación de la próstata e incluso disminuye el riesgo de padecer cáncer

Diversos estudios han identificado una fruta de consumo cotidiano como fuente de un antioxidante clave

La rica fruta que ayudar

8M: Mujeres destacan en desempeño, pero reciben menos promociones y aumentos salariales, según estudio

Continua la desiguadad de género con menos promociones y aumentos salariales

8M: Mujeres destacan en desempeño,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que “El Mencho” se

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

ENTRETENIMIENTO

¡Nueva novia, nuevo look! Erik

¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

¿Nicola Porcella abandona por lesión la pelea contra Aldo de Nigris en Ring Royale?

XV Años de Mafer: la fiesta que reunió a J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco, tierra de la austeridad republicana

Quién es la nueva novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta

Jessica Alba y Danny Ramírez trazan romántico viaje en CDMX: “La mejor semana de mi vida”

DEPORTES

Secretaría de Turismo destaca el

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo

Javier Alarcón se rinde ante Cruz Azul tras su liderato y triunfo sobre Atlético San Luis: “Impresionante, sin exagerar”

Mexicanos brillan dentro de la marcha con par de medallas de oro en Dudinská 50

Delegación mexicana de para taekwondo brilla con cuatro oros dentro del Abierto de Estados Unidos