Detienen en CDMX a cinco presuntos integrantes de célula criminal de Jalisco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía local detuvieron a cinco personas en Ixtapaluca por su presunta participación en una célula delictiva ligada a Jalisco (X@SS_Edomex)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía local detuvieron a cinco personas en Ixtapaluca por su presunta participación en una célula delictiva ligada a Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales de Ixtapaluca aseguraron más de 140 bolsas con aparente marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal, además de tres motocicletas y una camioneta de alta gama”, publicó la Secretaría de Seguridad del Edomex.

La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Detalles de la detención en CDMX

La intervención se realizó en la colonia Geovillas Ayotla, donde los efectivos observaron a cinco individuos a bordo de una camioneta de alta gama y tres motocicletas. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, lo que motivó una rápida persecución y su posterior aprehensión. Según el mismo reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a los detenidos se les aseguraron diferentes dosis de narcóticos, dos básculas grameras, tres motocicletas y una camioneta de alta gama.

Entre los implicados figuran Óscar “N” (30 años), Abraham “N” (27 años), José “N” (30 años), Jonhy “N” (29 años) y una mujer de 26 años. El boletín oficial precisa que, durante la inspección, fueron localizadas 140 bolsas de plástico con diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal, así como los vehículos mencionados. La SSEM refirió que los sujetos y los objetos decomisados podrían estar vinculados con un homicidio ocurrido el 15 de febrero en el municipio.

La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Vínculos con hechos violentos recientes

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos y los vehículos asegurados estarían relacionados con un hecho violento registrado semanas atrás en CDMX. El homicidio al que se hace referencia se mantiene bajo investigación; las autoridades han señalado que el avance de las averiguaciones permitirá determinar el grado de implicación de los capturados en ese delito.

La acción tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 durante recorridos enfocados en inhibir delitos de alto impacto en la región oriente del estado (XX@SS_Edomex)

Del desglose de lo incautado, se detalla que la camioneta es de color gris, mientras que las motocicletas incluyen una roja, otra roja con franjas azules y una más amarilla. Los cinco presuntos integrantes de la célula delictiva fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, donde se definirá su situación jurídica.

La SSEM reiteró a la ciudadanía la disponibilidad de los números 089 (Denuncia Anónima) y 9-1-1 para reportar actividades ilícitas, así como sus canales oficiales en redes sociales para mantener contacto permanente. El operativo forma parte de los esfuerzos coordinados para combatir la presencia de grupos criminales con orígenes fuera de la entidad mexiquense.