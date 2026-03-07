México

Tribunal niega amparo a exalcalde de Teuchitlán acusado de colaborar con el CJNG

Un tribunal federal rechazó el amparo solicitado por el exalcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación

José Ascención Murguía Santiago fue
José Ascención Murguía Santiago fue alcalde de Teuchitlán desde 2021 y enfrenta cargos por delincuencia organizada. (Foto: Facebook / Gobierno de Teuchitlán 2024-2027)

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación negó el amparo solicitado por el exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía Santiago, con lo que se mantiene vigente la vinculación a proceso en su contra por el delito de delincuencia organizada y la medida de prisión preventiva oficiosa.

La resolución judicial ratifica las decisiones tomadas previamente por un juez federal, quien determinó que el exfuncionario debía permanecer en prisión mientras avanza el proceso penal derivado de las investigaciones sobre presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Murguía Santiago, quien fue presidente municipal de Teuchitlán a partir de 2021, fue detenido en el marco de las indagatorias relacionadas con el rancho Izaguirre, un predio que autoridades federales identificaron como presunto centro de adiestramiento criminal del grupo delictivo.

La prisión preventiva en su contra fue dictada el 29 de agosto de 2025 dentro del expediente 120/2025, luego de que el Ministerio Público Federal presentara diversos elementos para sustentar la acusación de delincuencia organizada.

Acusaciones: presunta protección al CJNG

De acuerdo con las investigaciones federales, el exalcalde habría recibido aproximadamente 70 mil pesos mensuales del CJNG a cambio de permitir que el grupo criminal realizara diversas actividades ilícitas en el municipio.

El caso contra el exedil
El caso contra el exedil está vinculado con el rancho Izaguirre, presunto centro de adiestramiento del CJNG. REUTERS/Ivan Arias/File Photo

Entre las acciones que presuntamente se habrían facilitado se encuentran el trasiego de drogas, el reclutamiento forzado de personas, privaciones ilegales de la libertad y homicidios.

Las indagatorias señalan que el exedil habría brindado apoyo logístico al grupo criminal mediante recursos municipales, como el uso de patrullas, armas y maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora.

Además, autoridades federales también investigan su posible relación con una red de huachicoleo en la que presuntamente participarían familiares cercanos, entre ellos su hermano y su sobrino.

El caso del rancho Izaguirre

El proceso judicial contra Murguía Santiago se relaciona directamente con el caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, el cual fue señalado como un lugar utilizado por el CJNG para entrenar a personas reclutadas por la organización criminal.

En ese sitio, autoridades y colectivos de búsqueda han localizado restos humanos, objetos personales y evidencias que sugieren la presencia de víctimas de desaparición forzada y reclutamiento ilegal.

Investigaciones federales señalan que el
Investigaciones federales señalan que el exfuncionario habría recibido pagos del CJNG para permitir operaciones criminales en el municipio. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Testimonios de víctimas sobrevivientes y de testigos protegidos forman parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía para sostener las acusaciones contra el exalcalde. Según las investigaciones, varias personas que estuvieron cautivas en el rancho denunciaron haber sido sometidas a violencia extrema y obligadas a participar en actividades criminales.

En etapas iniciales de la investigación se plantearon cargos adicionales como trata de personas, secuestro agravado y desaparición, aunque estos señalamientos fueron posteriormente desestimados en el proceso judicial.

Investigación por lavado de dinero

Paralelamente, las autoridades federales también mantienen abierta una investigación por lavado de dinero contra Murguía Santiago.

De acuerdo con las indagatorias, el exalcalde habría utilizado su consultorio dental como domicilio fiscal de algunas empresas presuntamente relacionadas con operaciones irregulares, entre ellas Mefra Fletes, creada en 2023, y Impulsora de Productos Sustentables, dedicada a la comercialización de hidrocarburos.

Estas líneas de investigación buscan determinar si dichas compañías formaban parte de un esquema para ocultar recursos obtenidos de actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado.

Con la negativa del amparo, el proceso judicial contra el exfuncionario continuará en los tribunales federales, mientras la Fiscalía General de la República sigue integrando pruebas para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

