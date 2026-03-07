Hija de Carmen Salinas rechaza disculpa de Saskia Niño de Rivera: “Estamos estudiando por donde demandar”

(Instagram)

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz Carmen Salinas, manifestó públicamente su desacuerdo con la disculpa emitida por Saskia Niño de Rivera luego de que la activista mencionara el nombre de la actriz en un episodio de su pódcast, donde se abordaron supuestos rituales.

Según Venga la Alegría, Plascencia criticó la sinceridad del mensaje y anunció que analiza acciones legales para defender el legado de su madre.

María Eugenia Plascencia cuestiona la disculpa de Saskia Niño de Rivera

Durante una entrevista con Venga la Alegría, María Eugenia Plascencia declaró:

“Ay, por favor, ¿te la vas a creer? No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar qué va a mandar a su programa. Una cosa es que lo diga y una cosa es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá”.

Plascencia explicó que la situación ha tenido consecuencias negativas en su familia y que están considerando medidas legales.

“Estamos, este, estudiando el caso con mis abogados para ver, este, en qué, por dónde demandar, o sea, porque la verdad sí tengo que hacer algo, porque nos ha hecho mucho daño moral, mis hijos han andado deprimidos, yo ni se diga”, afirmó la hija de Carmen Salinas en declaraciones recogidas por Venga la Alegría.

La hija de la actriz subrayó la importancia de restaurar el nombre de su madre tras los señalamientos surgidos a raíz de la difusión del pódcast.

“Con decirte que me he sentido con mareos y todo, de tanto coraje que he hecho y tanta injusticia que han hablado”, sostuvo.

La disculpa de Saskia Niño de Rivera tras la controversia

En días pasados, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, ofreció una disculpa pública luego de que un capítulo de su pódcast “Penitencia” vinculó el nombre de Carmen Salinas con supuestos rituales.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo”, expresó Niño de Rivera ante medios de comunicación. Además, subrayó que su intención nunca fue dañar la reputación de la actriz.

En los próximos días, el equipo legal de la familia de Carmen Salinas definirá las acciones legales pertinentes ante lo que consideran un daño moral y una afectación a la memoria de la artista, según reportó Venga la Alegría.