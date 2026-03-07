Fátima Bosch se defiende en Harvard después de que le pidieran devolver su corona de Miss Universo

El papel de la actual ganadora fue cuestionado durante una conferencia por una estudiante que señaló supuestas irregularidades en el certamen. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La presencia de Fátima Bosch en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard se convirtió en uno de los momentos más comentados de la agenda pública en las últimas horas.

La actual Miss Universo enfrentó preguntas directas sobre la legitimidad de su triunfo, tras meses de controversia por presuntas irregularidades en el certamen de 2025.

El episodio se viralizó, ya que la mexicana fue cuestionada en un espacio académico respecto a si debía conservar la corona. Su reacción y los argumentos expuestos han generado debate y apoyo en redes.

Un intercambio tenso frente al público

Durante la conferencia, una psicóloga organizacional, identificada como estudiante de la Universidad de Harvard, tomó el micrófono y planteó sus dudas sobre el proceso que llevó a Fátima Bosch a obtener la corona de Miss Universo.

La psicóloga mencionó que seis de los ocho jueces del certamen declararon no haber votado por Bosch .

Señaló la situación del presidente del concurso, Raúl Rocha , prófugo por acusaciones de corrupción.

Preguntó directamente a Bosch : “¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”.

Comentó que, desde su perspectiva, renunciar sería un acto de coherencia con los valores que Bosch representa.

El intercambio provocó una reacción inmediata del público, marcando el tono de la jornada y dando pie a una defensa pública por parte de la reina de belleza.

La defensa de Fátima Bosch

Durante el intercambio, Bosch subrayó la diferencia en el trato que reciben las mujeres en posiciones de liderazgo, señalando que los cuestionamientos suelen recaer de forma más severa sobre ellas: “Por gente como tú es que la gente se cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”.

La psicóloga que originó la polémica reiteró en entrevistas posteriores que la intención de su pregunta era invitar a la reflexión sobre el rol de las mujeres en espacios públicos.

Ante la responsabilidad frente a situaciones de presunta corrupción, afirmó que su objetivo era que Bosch renunciara al título como señal de coherencia con los valores que representa.

Reacciones y repercusiones

La respuesta de Bosch generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde tanto defensores como detractores compartieron sus opiniones sobre el episodio.

Varios internautas se burlaron de las verdaderas intenciones y veracidad de las declaraciones de la estudiante. Además, destacaron el trabajo social de la mexicana y defendieron sus méritos para conseguir la corona, argumentando que mientras no existan pruebas concluyentes, debe mantenerla.

Al cierre del intercambio, Bosch fue clara en su postura y sentenció “contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé”. Por el momento, el video permanece en tendencia y continúa generando debates en torno al papel de este tipo de certámenes.