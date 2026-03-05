Senador de Morena plantea ajustes a la reforma electoral para lograr acuerdo con aliados

Morena abre la puerta a modificar la reforma electoral para construir acuerdos con sus aliados. (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, afirmó que su bancada está dispuesta a realizar ajustes a la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de construir acuerdos con los partidos aliados y facilitar el avance de la iniciativa en el Congreso.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador mexiquense señaló que el proyecto no debe considerarse inamovible y que, en caso de ser necesario, pueden hacerse modificaciones durante el proceso legislativo para lograr consensos entre las distintas fuerzas políticas.

Morena plantea ajustes a la reforma electoral para lograr consenso

Martínez Miranda explicó que el contenido de la reforma puede revisarse si ello contribuye a alcanzar acuerdos políticos. Subrayó que el objetivo es mantener el diálogo abierto y construir consensos dentro del Poder Legislativo.

El senador sostuvo que cualquier cambio deberá analizarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, espacios donde se desarrollará la discusión formal de la iniciativa.

“Si falta una coma, hay que poner una coma; si falta una palabra, hay que poner una palabra”, expresó al insistir en que la prioridad es generar acuerdos que permitan avanzar con la reforma.

Morena busca preservar la coalición con PT y PVEM

Uno de los principales retos para el bloque mayoritario, reconoció el legislador, es mantener la unidad de la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con Martínez Miranda, además de cuidar la relación con los aliados, también se busca mantener comunicación con el resto de los grupos parlamentarios para intentar construir un acuerdo más amplio.

En ese sentido, aseguró que Morena insistirá en el diálogo hasta el último momento para intentar sacar adelante la reforma electoral.

Diferencias entre aliados frenan algunos puntos de la iniciativa

El senador reconoció que existen posturas distintas entre los partidos aliados respecto a algunos aspectos de la propuesta.

Explicó que el Partido Verde ha manifestado coincidencias con la mayor parte del contenido de la iniciativa, aunque mantiene reservas en temas específicos. Por su parte, el PT ha planteado dudas sobre otros puntos del proyecto.

Entre los temas que han generado debate destacan:

La asignación de diputados plurinominales.

La reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

Ajustes en el modelo de representación legislativa.

A pesar de estas diferencias, Martínez consideró que todavía es posible encontrar una fórmula que permita conciliar posiciones entre los aliados.

Senado y Cámara de Diputados deberán agotar negociaciones

El vicecoordinador de Morena señaló que la responsabilidad de construir un acuerdo corresponde al Poder Legislativo, por lo que ambas cámaras deberán agotar las negociaciones antes de tomar una decisión final sobre la reforma.

Indicó que los legisladores tienen la obligación de trabajar para sacar adelante el proyecto, por lo que continuarán las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas en los próximos días.

Asimismo, aclaró que aunque el gobierno federal ha mencionado la posibilidad de un plan alternativo en caso de que la reforma no prospere, esa determinación corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

Reforma electoral busca fortalecer la democracia, afirma senador

Martínez Miranda rechazó que la iniciativa tenga como objetivo favorecer a una fuerza política en particular. Señaló que el propósito central es mejorar el funcionamiento del sistema democrático en el país.

“El objetivo no es beneficiar a un partido, sino fortalecer la democracia”, afirmó.

Finalmente, el senador sostuvo que las negociaciones seguirán activas en el Congreso y expresó confianza en que aún existe margen para lograr un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que permita avanzar con la reforma electoral.