El cuerpo de Kimberly Joselin, alumna de la UAEM, fue entregado a sus familiares

El cuerpo de la joven fue entregado este miércoles 4 de marzo a sus familiares. Crédito: Google Maps y FGE Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) entregó este miércoles 4 de marzo el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán a su familia, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales.

La joven de apenas 18 años, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue localizada sin vida hace dos días en un predio contiguo del campus norte de la institución, ubicado en la colonia Chamilpa del municipio de Cuernavaca.

El proceso se realizó luego de que la joven fuera reportada oficialmente como desaparecida desde el 21 de febrero, hecho que generó preocupación en la comunidad universitaria, además de la sociedad morelense y activó protocolos de búsqueda.

En el comunicado donde fue confirmada la entrega del cuerpo, la FGE Morelos manifestó su respeto y solidaridad hacia los familiares de Kimberly Joselin, y reiteró el compromiso de continuar la investigación aplicando perspectiva de género y respeto a la dignidad de la víctima.

Además, la fiscalía comunicó que el próximo viernes 6 de marzo se informarán los resultados de una audiencia judicial vinculada al caso, la cual podría tratarse del alumno de la UAEM, presuntamente vinculado sentimentalmente con Kimberly Joselin, que fue arrestado desde el pasado 28 de febrero por su implicación en la desaparición.

Cuál sería el caso judicial pendiente

Jared Alejandro es señalado por medios nacionales como un estudiante activo de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

La desaparición de Kimberly Joselin fue denunciada el 21 de febrero, un día después de que la estudiante fuera vista por última vez al dirigirse a clases en la UAEM, lo que activó los protocolos de búsqueda.

De acuerdo con información difundida previamente por este medio, la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo el 28 de febrero a Jared Alejandro “N”, identificado como estudiante activo de la misma universidad, por su presunta vinculación en la desaparición.

Posteriormente un juez de control dictó prisión preventiva para Jared Alejandro “N” como medida cautelar mientras se define su situación jurídica.

La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se pospuso según los términos legales.

La investigación de la Fiscalía que derivó en su detención incluyó recolección de testimonios, revisiones en rutas y el uso de herramientas tecnológicas para tratar de localizar a la joven.

Reportes de medios locales señalan que Jared “N” presuntamente tuvo vínculos sentimentales con la víctima, Kimberly.

El caso de Jared Alejandro “N” podría ser la audiencia judicial mencionada por la FGE Morelos en el comunicado, debido a que hasta el momento no se han confirmado más detenciones relacionadas con el feminicidio de la joven y él era el único imputado.

Por otra parte, medios locales de Cuernavaca realizaron coberturas periodísticas a las afueras de la FGE Morelos, ubicada sobre el Boulevard Apatlaco, número 165. En los reportes, el medio Zona Centro Noticias compartió el momento en que salió de las instalaciones una carroza propiedad del Grupo Hispana Mexicana que presuntamente trasladaba el cuerpo de Kimberly Joselin.