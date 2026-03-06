Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

La actriz compartió detalles de una experiencia que la hizo buscar apoyo psiquiátrico y aseguró que continuará contando su verdad, sin importar las críticas ni las burlas que reciba en redes sociales (Instagram/@patricianavidad_oficial)

La actriz Paty Navidad sorprendió al revelar en una reciente entrevista que desarrolló un don telepático que, según relató, la llevó a buscar atención de especialistas en salud mental tras experimentar angustia al escuchar los pensamientos ajenos.

La intensidad de la experiencia generó miedo y confusión en Navidad, al punto de que la actriz solicitó ayuda psiquiátrica para comprender lo que le ocurría. Entre sus declaraciones, resaltó:

“Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó. Por eso estuve yendo con psicólogos y neuropsiquiatras, por muchas razones”, relató.

“Cuando me pasó, yo decía: ‘Por piedad, yo ya no quiero’. Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”. La entrevista completa está prevista para publicarse el 8 de marzo en el canal de YouTube de la periodista Magaly Ayala.

La actriz confesó que llegó a escuchar pensamientos ajenos y pidió apoyo de especialistas en salud mental (Foto: Instagram)

Navidad también abordó las críticas que suele recibir por sus opiniones y experiencias, reconociendo:

“Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: ‘Está loca’, dice cosas terribles que nada que ver”. Aseguró respetar las opiniones distintas y defendió su postura al afirmar: “Yo respeto, pero hablo de lo que me ha tocado vivir”.

La actriz, quien en ocasiones anteriores generó polémica por sus ideas controvertidas y afirmaciones sobre supuestas conexiones extraterrestres, afirmó que continuará compartiendo sus experiencias personales pese a las críticas.

Navidad describió su experiencia telepática como abrumadora debido a las múltiples voces que sentía en su cabeza (Foto: Instagram/@aztecauno)

De las telenovelas a ser blanco de críticas por sus ideas

La actriz y cantante mexicana nacida en Culiacán, Sinaloa, ha sido figura recurrente en el centro de la polémica en los últimos años. Tras una exitosa carrera en telenovelas y la música, su imagen pública se transformó radicalmente debido a sus declaraciones sobre temas de salud y política.

Navidad se volvió especialmente controversial por sus posturas frente a la pandemia de COVID-19. Desde sus redes sociales y en entrevistas, negó la existencia del virus, calificó la pandemia de “farsa” y se manifestó en contra de las vacunas, asegurando que formaban parte de un plan global para controlar a la población.

Estas afirmaciones, catalogadas como desinformación, provocaron la suspensión de sus cuentas en redes sociales y un fuerte rechazo por parte de la comunidad médica y de colegas del medio artístico.

En 2021, tras contagiarse de COVID-19 y ser hospitalizada, su situación generó un intenso debate público y reacciones en redes sociales, donde muchos recordaron sus declaraciones previas.

En ocasiones anteriores, Navidad generó controversia por sus afirmaciones ligadas a experiencias paranormales y conexiones extraterrestres (Foto: Instagram @patricianavidad)

Además de sus posturas sobre la pandemia, Navidad ha expresado opiniones políticas conservadoras, oponiéndose al matrimonio igualitario y al aborto, y llegó a respaldar públicamente la candidatura de Donald Trump, lo que también generó críticas.

Las polémicas han impactado negativamente su carrera, con pérdida de proyectos y contratos. Sin embargo, mantiene presencia en la opinión pública y en programas de televisión, como su participación en reality shows recientes.