Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

La actriz compartió detalles de una experiencia que la hizo buscar apoyo psiquiátrico y aseguró que continuará contando su verdad, sin importar las críticas ni las burlas que reciba en redes sociales

La actriz compartió detalles de una experiencia que la hizo buscar apoyo psiquiátrico y aseguró que continuará contando su verdad, sin importar las críticas ni las burlas que reciba en redes sociales (Instagram/@patricianavidad_oficial)

La actriz Paty Navidad sorprendió al revelar en una reciente entrevista que desarrolló un don telepático que, según relató, la llevó a buscar atención de especialistas en salud mental tras experimentar angustia al escuchar los pensamientos ajenos.

La intensidad de la experiencia generó miedo y confusión en Navidad, al punto de que la actriz solicitó ayuda psiquiátrica para comprender lo que le ocurría. Entre sus declaraciones, resaltó:

“Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó. Por eso estuve yendo con psicólogos y neuropsiquiatras, por muchas razones”, relató.

“Cuando me pasó, yo decía: ‘Por piedad, yo ya no quiero’. Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”. La entrevista completa está prevista para publicarse el 8 de marzo en el canal de YouTube de la periodista Magaly Ayala.

La actriz confesó que llegó a escuchar pensamientos ajenos y pidió apoyo de especialistas en salud mental (Foto: Instagram)

Navidad también abordó las críticas que suele recibir por sus opiniones y experiencias, reconociendo:

“Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: ‘Está loca’, dice cosas terribles que nada que ver”. Aseguró respetar las opiniones distintas y defendió su postura al afirmar: “Yo respeto, pero hablo de lo que me ha tocado vivir”.

La actriz, quien en ocasiones anteriores generó polémica por sus ideas controvertidas y afirmaciones sobre supuestas conexiones extraterrestres, afirmó que continuará compartiendo sus experiencias personales pese a las críticas.

Navidad describió su experiencia telepática como abrumadora debido a las múltiples voces que sentía en su cabeza (Foto: Instagram/@aztecauno)

De las telenovelas a ser blanco de críticas por sus ideas

La actriz y cantante mexicana nacida en Culiacán, Sinaloa, ha sido figura recurrente en el centro de la polémica en los últimos años. Tras una exitosa carrera en telenovelas y la música, su imagen pública se transformó radicalmente debido a sus declaraciones sobre temas de salud y política.

Navidad se volvió especialmente controversial por sus posturas frente a la pandemia de COVID-19. Desde sus redes sociales y en entrevistas, negó la existencia del virus, calificó la pandemia de “farsa” y se manifestó en contra de las vacunas, asegurando que formaban parte de un plan global para controlar a la población.

Estas afirmaciones, catalogadas como desinformación, provocaron la suspensión de sus cuentas en redes sociales y un fuerte rechazo por parte de la comunidad médica y de colegas del medio artístico.

En 2021, tras contagiarse de COVID-19 y ser hospitalizada, su situación generó un intenso debate público y reacciones en redes sociales, donde muchos recordaron sus declaraciones previas.

En ocasiones anteriores, Navidad generó controversia por sus afirmaciones ligadas a experiencias paranormales y conexiones extraterrestres (Foto: Instagram @patricianavidad)

Además de sus posturas sobre la pandemia, Navidad ha expresado opiniones políticas conservadoras, oponiéndose al matrimonio igualitario y al aborto, y llegó a respaldar públicamente la candidatura de Donald Trump, lo que también generó críticas.

Las polémicas han impactado negativamente su carrera, con pérdida de proyectos y contratos. Sin embargo, mantiene presencia en la opinión pública y en programas de televisión, como su participación en reality shows recientes.

