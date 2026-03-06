La SRE reporta evacuación de 352 mexicanos desde Medio Oriente

Ataques en Medio Oriente. (AP Foto/Bilal Hussein)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de su cuenta oficial de X, que hasta el momento han sido evacuadas 352 personas mexicanas provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

La mayoría de los connacionales han salido de la región por vía terrestre, dirigiéndose a países que cuentan con la zona aéreo abierta para facilitar su desplazamiento.

Con la apertura paulatina de los espacios aéreos en Medio Oriente, algunas aerolíneas han comenzado a reanudar vuelos desde Emiratos Árabes Unidos. Ante ello, la institución recomendó a los mexicanos y mexicanas que ya tenían una reservación previa contactar directamente a la línea aérea o a la agencia de viajes correspondiente para confirmar sus vuelos y recibir información actualizada sobre las rutas disponibles.

Las embajadas de México en la región continúan brindando apoyo y atención a quienes requieran asistencia, con el objetivo de identificar y facilitar la ruta de salida más adecuada y segura para cada caso.

El personal diplomático mantiene comunicación constante con los connacionales que solicitan orientación o ayuda ante la situación que se vive en los distintos países de Medio Oriente.

La SRE aclaró que, hasta el momento, no se reportan personas mexicanas afectadas en su integridad física en los países mencionados. La dependencia reiteró su compromiso de mantener vigilancia y atención permanente para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos mexicanos en el extranjero.

Comunicado de la SRE sobre evacuación de mexicanos en Medio Oriente. (captura de pantalla)

Finalmente, recordó los números de contacto de las embajadas mexicanas en la región para quienes requieran asistencia o protección consular, subrayando la importancia de utilizar estos canales oficiales para recibir atención oportuna y adecuada ante cualquier eventualidad.

Embajada en Irán

+989121224463

Embajada en Israel

054-316-6717

Embajada en Jordania

0778 00 0494

Embajada en Qatar

3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

Embajada en EAU

504 54 0273

Embajada en Líbano

03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095

Sheinbaum reafirma compromiso de México con la paz ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que México siempre defenderá la paz y la solución pacífica de los conflictos, al fijar postura sobre la situación en Medio Oriente.

La mandataria mexicana reiteró el compromiso de México con la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Destacó que el país mantiene una política exterior basada en el diálogo y la cooperación, y subrayó la importancia de evitar la confrontación y buscar acuerdos entre las naciones involucradas.