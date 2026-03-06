Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

(Infobae México)

Las acciones en Jalisco que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, provocaron diversas acciones en diferentes ámbitos del país. La reacción más inmediata fue el bloqueo de carreteras en 20 entidades, además de la quema de vehículos.

Al mismo tiempo que los bloqueos sucedían en las calles fue movilizado todo un aparato del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las redes sociales, lo cual generó desinformación y alarma en las personas por las imágenes que magnificaban la violencia real.

El papel de EEUU en la operación

México asegura que el operativo en contra del líder crimianl buscaba su detención, pero que el objetivo murió mientras era trasladado por los agentes de seguridad.

El mimo 22 de febrero, fecha en la que fue realizado el operativo contra El Mencho, la agencia Reuters señaló que la operación fue en parte realizada por labores de un grupo de trabajo liderado por un nuevo grupo de militares estadounidenses, según comentó un funcionario del Departamento de Defensa.

Daños a un vehículo que participó en el operativo de Jalisco (Defensa)

The New York Times destaca que El Mencho fue vigilado por un dron de EEUU. Por su parte, las autoridades mexicanas destacan el papel de una mujer para dar con el paradero de El Mencho en Tapalpa.

Con la información expuesta, Infobae México platicó con el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil para indagar sobre la muerte del Mencho.

Para Vigil la mayor cantidad de datos de inteligencia fue por parte de las agencias mexicanas. “Toda la inteligencia relevante en este caso fue cien por ciento de México. Las fuerzas armadas lo lograron detener tras desarrollar una fuente que era confidente de la amante”, señala.

Dicho hombre reconoce que sí hubo colaboración con las autoridades de EEUU, pero que no con datos exactos. Incluso destaca la posibilidad de que un dron haya ayudado.

Las autoridades de EEUU "confirmaron que sí estaba por la zona, pero no identificaron exactamente dónde estaba"

Sin embargo, Vigil destaca el papel de una mujer mujer para poder dar con el líder criminal.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA (Twitter@SergioyLupita)

“Esta fuente llevó a la amante a unas cabinas ahí cerca de Tapalpa y la dejó allí. Ella pasó la noche en ese lugar y luego salió el sábado y se confirmó que el Mencho estaba ahí. El Mencho hizo el error de no cambiar el lugar. No se estaba moviendo mucho”, agrega Vigil.

Tras lo anterior fue planeado el operativo durante el sábado 21. En una entrevista por separado para esta casa editorial, el periodista especializado en desinformación e Inteligencia Artificial (IA), Alberto Escorcia, aseguró que un día antes del operativo contra El Mencho hubo movimiento en la red social Reddit, de manera similar a lo que pasó cuando antes de la detención de Ryan Wedding, este último ligado al Cártel de Sinaloa.