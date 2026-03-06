Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

Foto: Fiscalía de CDMX

Ángel “N”, alias “El Chaparro”, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) cuando se encontraba en calles de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Su arresto se efectuó por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada, esto al ser identificado como integrante de una célula delictiva vinculada con la Familia Michoacana.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que esta captura se suma a la de Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, quien fue localizado y aprehendido el 19 de febrero en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, por asociación delictuosa agravada.

Además, el pasado 26 de febrero fue detenido Juan “N”, alias “El Seven”, por el mismo delito. Tanto este sujeto como “El Ayala” ya fueron vinculados a proceso.

Ángel “N”, alias “El Chaparro”, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Familia Michoacana: las alcaldías en las que tiene presencia

Foto: FGJCDMX

La Familia Michoacana es señalada por las autoridades por estar relacionada con delitos de alto impacto, como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y hechos violentos.

Dicha organización criminal cuenta con presencia en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Antecedentes de Juan “N” y Ángel “N”: detención y vinculación a proceso

La vinculación a proceso contra Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, y Juan “N”, conocido como “El Seven”, se realizó el pasado mes de febrero por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada vinculada con la Familia Michoacana.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva para ambos y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, Juan “N” está identificado como presunto líder de una de las facciones de la organización criminal.

Los policías de la SSC que pueden participar en el proceso deben cumplir con algunos requisitos Foto: Cuartoscuro

Ambos fueron detenidos durante un operativo realizado el 27 de febrero por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivó en su traslado al Reclusorio Sur capitalino.

Los sujetos fueron detenidos tras una indagatoria iniciada el 10 de febrero de 2025, a raíz del homicidio de cinco personas y lesiones a un joven en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, de la alcaldía Tláhuac.

La Fiscalía de Ciudad de México detalló que Arturo Ángel “N” también estaría relacionado con la probable comisión de varios homicidios en San Antonio Tecómitl (Milpa Alta), San Nicolás Tetelco (Tláhuac) y San Juan Tezompa (Chalco, Edomex).

“El Seven” fue arrestado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.