Té de canela con jamaica: 3 razones para incluir esta bebida en tu rutina

La combinación de estas dos plantas crea una infusión aromática con propiedades que pueden favorecer el bienestar general

El té de canela y
El té de canela y flor de jamaica une propiedades antioxidantes y tradición en la gastronomía natural. - (iStock)

El elaborado con canela y flor de jamaica es una bebida que combina aroma, sabor y propiedades naturales. Ambas plantas se utilizan desde hace tiempo en infusiones que forman parte de la tradición culinaria en distintos lugares.

Cuando se preparan juntas, generan una bebida equilibrada con notas ligeramente ácidas y dulces. Esta mezcla resulta refrescante cuando se consume fría y reconfortante cuando se sirve caliente.

Además de su sabor, la popularidad de esta infusión también se relaciona con las propiedades que aportan sus ingredientes. La jamaica y la canela contienen compuestos que pueden contribuir al bienestar cuando se integran en una dieta equilibrada.

1. Rica en antioxidantes naturales

La combinación de jamaica y
La combinación de jamaica y canela ofrece una infusión equilibrada con notas ácidas y dulces apreciadas en diferentes culturas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales razones para consumir té de jamaica con canela es su aporte de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a proteger al organismo frente al estrés oxidativo y participan en diversos procesos del cuerpo.

La flor de jamaica destaca por su contenido de sustancias naturales que contribuyen a neutralizar los radicales libres. Esto la convierte en una de las infusiones más populares dentro de bebidas elaboradas con plantas.

Por su parte, la canela también contiene compuestos antioxidantes que complementan el efecto de la jamaica. Juntas crean una bebida que puede formar parte de hábitos alimenticios orientados al bienestar.

2. Puede favorecer la digestión

Esta bebida es rica en
Esta bebida es rica en antioxidantes naturales que ayudan a proteger al organismo frente al estrés oxidativo.

Otra razón por la que muchas personas consumen esta infusión es su relación con la digestión. Las bebidas calientes preparadas con plantas aromáticas suelen utilizarse después de los alimentos.

La canela es conocida por su aroma intenso y por su presencia frecuente en preparaciones destinadas a facilitar la digestión. Su sabor cálido también aporta una sensación reconfortante al momento de beberla.

La jamaica, por su parte, aporta un toque ácido que equilibra la mezcla y la vuelve más ligera. Esta combinación crea una bebida agradable que puede acompañar diferentes momentos del día.

3. Una bebida ligera para la hidratación

La preparación del té de
La preparación del té de canela con jamaica es sencilla, siendo suficiente con hervir los ingredientes para obtener una bebida aromática. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de canela con jamaica también destaca por ser una alternativa ligera para mantenerse hidratado. Al tratarse de una infusión, puede consumirse sin necesidad de añadir azúcar si se busca una opción más natural.

Su sabor característico permite disfrutarla tanto caliente como fría. Esto facilita integrarla en la rutina diaria, especialmente en climas cálidos donde las bebidas refrescantes son más buscadas.

Además, su preparación es sencilla y solo requiere hervir los ingredientes en agua. De esta manera se obtiene una bebida aromática que combina tradición, sabor y propiedades naturales en una sola taza.

