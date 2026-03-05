Sopa de calabaza de castilla: receta fácil y cremosa para disfrutar en casa

La sopa de calabaza de Castilla ofrece una opción nutritiva, cremosa y reconfortante para cualquier época del año. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de calabaza de castilla es una alternativa distinta para quienes buscan preparar un platillo caliente, nutritivo y sencillo. Su textura cremosa y su sabor suave permiten crear una receta reconfortante que puede disfrutarse en cualquier época del año.

Este tipo de preparación combina ingredientes frescos con especias que realzan el sabor natural de los vegetales. El resultado es una sopa equilibrada que puede servirse como entrada o incluso como plato principal acompañada con pan.

Además de su sabor, la calabaza de castilla es un ingrediente muy utilizado en la cocina mexicana. Su pulpa permite elaborar preparaciones tanto dulces como saladas, lo que la convierte en un producto versátil dentro de la gastronomía.

Qué es la calabaza de Castilla y por qué se usa en sopas

La calabaza de Castilla destaca en la gastronomía mexicana por su pulpa versátil y su uso en recetas tanto dulces como saladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calabaza de castilla es un fruto ampliamente utilizado en la cocina tradicional. Su pulpa de color intenso y sabor ligeramente dulce la vuelve ideal para recetas que buscan una consistencia cremosa y un perfil aromático delicado.

Cuando se cocina a fuego lento, su textura se vuelve suave y fácil de procesar, lo que permite obtener sopas tersas y uniformes. Este ingrediente suele combinarse con otros vegetales para lograr un sabor más profundo.

En esta receta se integra con ingredientes como zanahoria, papa y camote, lo que aporta mayor cuerpo al platillo y crea una mezcla de sabores equilibrada que resalta el carácter de la calabaza.

Receta de sopa de calabaza de castilla

La sopa de calabaza de Castilla se sirve caliente y puede acompañarse con pan o palitos, convirtiéndose en un plato principal equilibrado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora con tres minutos. Al finalizar el rendimiento total será de seis porciones.

Ingredientes

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla picada

1 zanahoria pelada y picada

1 rama de apio picada

2 dientes de dientes de ajo picados

1 cucharada de jengibre fresco pelado y picado

800 g de calabaza de Castilla pelada y cortada en cubos chicos

350 g de camote anaranjado pelado y cortado en cubos chicos

2 papas medianas peladas y cortadas en cubos chicos

1 l de caldo de pollo

1 pizca de nuez moscada

sal y pimienta al gusto

cantidad suficiente de ramas de cebollín

palitos de pan al gusto

Preparación

Caliente en una olla la mantequilla y el aceite de oliva; agregue la cebolla, la zanahoria y el apio y saltee a fuego medio durante 3 minutos

Agregue el ajo, el jengibre, la calabaza de Castilla, el camote, las papas y el caldo de pollo; tape la olla y cueza a fuego bajo durante 1 hora (el caldo siempre debe cubrir los vegetales: en caso de que se seque, añada un poco más)

Retire del fuego y licue la preparación hasta obtener una sopa tersa

Sirva caliente y decore con las ramas de cebollín. Acompañe con palitos de pan

Un platillo sencillo para sorprender en la mesa

Los ingredientes frescos y la cocción lenta garantizan que la sopa de calabaza de Castilla tenga un sabor profundo y una textura suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de vegetales en esta receta permite obtener una sopa espesa y aromática. La cocción lenta ayuda a integrar los sabores y a suavizar los ingredientes para lograr una consistencia cremosa.

El toque de nuez moscada aporta un aroma sutil que complementa el dulzor natural de la calabaza y el camote. Esto crea un equilibrio que convierte la preparación en un platillo reconfortante.

Servida caliente y acompañada con pan, esta sopa se transforma en una opción diferente para disfrutar una comida casera con ingredientes simples y llenos de sabor.